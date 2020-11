’Sjoerd werd tijdens ’First Dates’ heel anders neergezet’

Goede vriendin Danielle (51) Ⓒ Eigen beeld

De blinddates tijdens het populaire televisieprogramma First Dates pakken niet altijd even goed uit. Dat bleek maar weer tijdens de date tussen cabaretière Jetty Mathurin (69) en Sjoerd (70) afgelopen zondag. Het was een mismatch en Twitter ging los over de gepensioneerde Sjoerd. Geheel onterecht, vindt goede vriendin Danielle (51). „...”