Ⓒ Esther

Rapper Snelle bracht deze maand een nummer uit waarin hij het heeft over het gevaar van appen op de fiets. Esther (43, twee kinderen) weet als geen ander wat appen in het verkeer voor gevolgen kan hebben.De veertiger werd in september geraakt door een automobilist die druk met haar telefoon in de weer was. „De pijn was afschuwelijk.”