Tineke trok stoute schoenen aan: ’Ik verhuisde op mijn 65e naar Amsterdam’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Ik ben 66 en heb het gevoel dat ik in de bloei van mijn leven ben. Eindelijk durf ik voor mezelf te kiezen. Ik ben altijd iemand geweest die tegen iedereen ja en amen zei. Een eigen sportschool, extra bijbaantje, druk met de opvoeding van de kinderen: ik stond constant aan. Na dertig jaar besloten mijn man en ik met de sportschool te stoppen, waardoor we onze dagen veel vaker thuis spendeerden. Hierdoor begon ik mijn sociale contacten te missen en haalde ik geen voldoening meer uit het leven.”

„Onze relatie heeft dit uiteindelijk niet overleefd. Gelukkig ben ik er uiteindelijk alleen maar sterker uitgekomen. Ik viel 22 kilo af, ging vrijwilligerswerk doen en vond uiteindelijk een nieuwe baan als gastvrouw in een sportschool. Wij woonden in Drenthe. In eerste instantie heb ik een baan gezocht in die omgeving, maar mijn zoons wonen en werken in Amsterdam. Daarom besloot ik de stoute schoenen aan te trekken en op mijn 65ste naar Amsterdam te verhuizen. Een woning vinden was niet makkelijk, maar uiteindelijk is het me toch gelukt om een 65-plus woning te strikken. Eigenlijk wilde ik daar niet mee geassocieerd worden, maar mijn zoons zeiden dat ik deze kans niet kon laten schieten. Ik ben blij dat ik naar ze heb geluisterd, want ik heb het hier ontzettend naar m’n zin.”

Heb je een beautygeheim?

„Eigenlijk doe ik niks bijzonders. Ik ben niet het type voor bijzondere beautyrituelen. Al ga ik nooit onopgemaakt de deur uit. Ik voel me een stuk mooier met make-up, dus waarom zou ik het er niet even snel opsmeren? Gezonde voeding en sport zijn wel heel belangrijk voor mij. Ik eet al vier jaar geen koek, snoep of andere suikers. Ook heb ik nooit brood in huis. Veel mensen moeten hier niet aan denken, maar voor mij is het goed vol te houden.”

Schatten mensen je op de juiste leeftijd?

„Meestal word ik zo’n twintig jaar jonger geschat. Ik zou niet weten waar dit aan ligt. Misschien mijn open houding? Ik maak makkelijk een praatje en zeg iedereen gedag. Wie goed doet, goed ontmoet.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„De meeste complimenten krijg ik over mijn ogen, die zijn groen/grijs van kleur. Zelf vind ik mijn ogen ook het mooist. Nu ik 22 kilo lichter ben, is mijn lichaam wat slapjes geworden. Mijn rimpels zijn daardoor ook een stuk beter zichtbaar. Ik heb overwogen om daar iets aan te laten doen, maar waarom zou ik als ik meestal zo’n twintig jaar jonger word geschat?”

Waarmee ben je minder blij?

„Mijn rimpels, daar kan ik me best aan storen. Al valt het anderen misschien nauwelijks op, want zo gek is het op mijn leeftijd niet. Ik ben 66 en mag rimpels hebben.”

Wat houdt je jong?

„Lekker bezig zijn, stilzitten is niks voor mij. Ik werk 32 uur in de week en zet zo’n 15.000 stappen per dag. Mijn kleindochter geeft mij ook veel energie. In eerste instantie voelde ik mij veel te jong om oma te worden. Oma’s associeer ik met een bloemetjesjurk, kort permanentje en dikke steunkousen. Dat is allemaal niks voor mij. Gelukkig zijn de oma’s van tegenwoordig heel anders. Het hoeft niet meer zo truttig.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Deels, ik had nooit verwacht dat ik zou scheiden. Ik heb het daar ook een lange tijd moeilijk mee gehad. Inmiddels ben ik juist trots dat ik heb geleerd om op eigen benen te staan. Sinds ik alleen ben, heb ik zoveel bereikt. Ik zou op werkgebied eventueel nog wel hogerop kunnen klimmen, maar eigenlijk ben ik meer dan content. Ik heb niets te wensen over.”

Heb je een levensles?

„Je bent nooit te oud om voor jezelf te kiezen. Het is moeilijk, maar de stap gaat het waard zijn.”

