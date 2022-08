Kamperen met pubers: ’Het is ook hun vakantie’

Binnenland

Sociëteit Amsterdamsch Studenten Corps (ASC) beklad: ’Pro-hoeren, anti-ballen’

De sociëteit van het Amsterdamsch Studenten Corps in de Warmoesstraat is beklad met witte en roze verf. Ook hingen er posters met teksten, maar die zijn inmiddels weggehaald. Voor het pand in het centrum van Amsterdam is op de stoep in roze verf 'I'll chop ur dicks' te lezen.