Renate’s man werd getroffen door de bliksem: ’Ik dacht dat hij dood was’

Iedere nacht…

„Onweerde het. We vonden het mooi om dwars door het doek van de tent naar de bliksemschichten te kijken. Tijdens de morgen donderde het weer. Met z’n drieën lagen we naast elkaar in de tent. Ineens hoorden we een knal. Ik vloog door de lucht en lag ineens bij Luuk op bed. Toen ik opzij keek, zag ik hoe Bert onder stroom stond. Ik had nog nooit zoiets gezien.”

Ik wist niet…

„Wat ons overkwam. Mijn man kreunde. Zijn haar schroeide. Door alle spanning op zijn spieren kwam hij omhoog. Er zat een blauw licht om hem heen. Ik schrok enorm toen het gebeurde en wist niet wat ik moest doen. Luuk vroeg: ’Papa ben je dood?’ Samen met hem ben ik naar vrienden van ons in de camper naast ons gerend. De vrouw had alles gezien. Er was bliksem in een boom achter de tent geslagen, waardoor er een vuurbal over de tent was gerold, tegen de tentstok aan waar Bert lag. Ik liet Luuk bij hen achter en zocht in paniek iemand op de camping die het noodnummer kon bellen.”

Op een gegeven moment…

„Stonden we met een paar mensen bij de tent. Niemand durfde naar binnen, omdat we niet wisten wat we zouden aantreffen. Ik dacht dat hij dood was. Het stonk enorm in de tent. Uiteindelijk ben ik toch naar binnen gegaan en heb water over hem heen gegooid. Niet veel later stond er tot mijn verbazing ineens een ambulance op het terrein. Achteraf hoorde ik dat Bert was bijgekomen en 112 heeft kunnen bellen. Ongelooflijk! In het Italiaanse ziekenhuis werd hij onderzocht. Toen hij fit genoeg was om te reizen, zijn we naar Nederland gebracht.”

Twee weken lang…

„Kon hij niet lopen, maar toch is het allemaal goed gekomen. Het is een wonder dat Bert nog leeft. Hij heeft er alleen een litteken in zijn nek aan overgehouden. Maar we zijn wel alle drie nog steeds doodsbang voor onweer. Je zult ons dan niet snel meer buiten zien. Sinds een paar jaar durven we het ook pas weer aan om met een tent op vakantie te gaan. Als het gaat onweren, gaan we altijd in de auto liggen. Mensen weten niet wat onweer kan aanrichten en wij willen nooit meer zoiets meemaken.”