Daghoroscoop 16 april - Strijd in je relatie niet om macht, Stier!

VANDAAG JARIG

Zowel in je carrière als op financieel gebied zal technologie voor jou van groot belang blijken. Wat je op dat vlak bijleert zal jouw loopbaan een boost geven en een streepje vóór, in met name de onlinewereld, waar ze op mensen zoals jou zitten te springen.

ZONDAG JARIG

Vorige maand ben je rond de 20ste aan een gelukkige en voorspoedige periode begonnen die voorlopig voortduurt. En dat schepje extra zout in de pap zal zorgen dat het leven interessant blijft. Waar anderen baat bij hebben, zal niet voor jou gelden, en andersom. Grijp jouw kansen.

MAANDAG JARIG

Je carrière, financiën en geestelijk leven zullen dit jaar belangrijker voor je zijn dan jouw sociale leven. Ouders die persoonlijke drama’s hebben beleefd de afgelopen jaren gaan een mentaal sterker jaar tegemoet, eventueel met de hulp van een psycholoog of geestelijk leider.

RAM

Het kan een moeizaam weekend worden op financieel gebied. Besteed er aandacht aan, maar neem nog geen besluit. Laat je niet verleiden tot grote stappen die met vastgoed of verzekeringen te maken hebben, nu logica ver te zoeken zal zijn.

STIER

Tegenstrijdige emoties kunnen het moeilijk maken een besluit te nemen. Ook kun je worstelen met de vraag of je bekwaam genoeg bent. Zoek afleiding in activiteiten die je in contact brengen met anderen. Strijd in een relatie niet om de macht.

TWEELINGEN

De manier waarop je met iets omgaat, beïnvloedt de sfeer. Houd je stressniveau in de gaten. Stel je flexibel op zodat je het risico om geïrriteerd te raken, beperkt. Houd je welzijn op peil door tijdig afspraken te maken met je arts.

KREEFT

De wens jouw stempel te drukken op een prestatie, kan verhinderen dat je je werk goed doet. Herstel je balans. Stel ouders die hoogbejaard zijn gerust dat je op elk scenario bent voorbereid en niet van plan bent om ver van huis te gaan.

LEEUW

De trend is gevarieerd. De inspanning die je voor familie doet, wordt beloond. Praktische plannen kunnen echter onderuitgehaald worden door te hoge kosten. Voer reparaties alleen zelf uit als je over genoeg expertise beschikt.

MAAGD

Probeer objectief te luisteren naar een nieuwe werknemer die zaken aansnijdt die je tegen de haren in strijken. Houd er rekening mee dat anderen snel agressief kunnen worden. Roep iemand die jou tegenwerkt ter verantwoording.

WEEGSCHAAL

Plannen kunnen veranderen, maar dat kan een geluk bij een ongeluk zijn. Wees voorzichtig bij de aankoop van dure spullen en vraag of je ze kunt ruilen. Eenmaal thuis is de kans groot dat je de aankoop betreurt.

SCHORPIOEN

Een ontspannen sfeer stelt je in staat te focussen op jouw eigen wensen en behoeften. Gehuwden kunnen het gevoel hebben dat de ander iets verborgen houdt. Dring niet te veel aan; je merkt vanzelf wel wat het is.

BOOGSCHUTTER

Begin het weekend rustig. Blijf een uurtje langer in bed om de lege batterij weer op te laden. Er kan zich een verwarrend incident voordoen of een vervelende kwestie uit het verleden doemt weer op. Blijf kalm.

STEENBOK

Een onverwachte afzegging zal een teleurstelling zijn als je op een plezierig weekend rekende. Betrokkenheid bij een gezelschap of groep biedt misschien niet de vriendschap waarop je hebt gehoopt. Stel je afwachtend op.

WATERMAN

Je kunt rusteloos en een beetje zenuwachtig zijn zonder te weten waarom. Raak niet te opgewonden van een nieuw concept dat nog niet is getest. Te snelle aansluiting bij een idee leidt dikwijls slechts tot teleurstelling.

VISSEN

Uitslapen kan worden verstoord door een vroeg telefoontje of bezoek en dat is een voorbode van hetgeen je de rest van dit weekend te wachten staat. Neem niet te spontaan een besluit dat kan indruisen tegen de wensen van jouw dierbaarste.

