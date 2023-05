Daghoroscoop 2 mei - Sterrenbeeld Steenbok: Let op je gezondheid!

VANDAAG JARIG

Zorg ervoor emotioneel in balans te blijven, misschien door vaker te sporten of een speciale therapie te volgen. Als er iets aan jouw huis moet gebeuren (zonnepanelen, asbestverwijdering) plan dat dan tussen 21/5 en 11/7. Dat is ook een geschikt moment om iets moois voor jouw huis te kopen.

STERRENBEELD RAM

Alles draait om communiceren; controleer informatie en veronderstel niets. Zorg ervoor dat zaken op schrift staan voor je tot actie overgaat en teken niets zonder de kleine lettertjes goed te hebben gelezen. Financiën vereisen zorgvuldigheid.

STERRENBEELD STIER

Te veel regels en voorschriften kunnen jou tot wanhoop drijven omdat je andere dingen te doen hebt. Neem er toch wat meer tijd voor en overdenk de praktische consequenties. De kans bestaat dat jij plotseling voor een naaste moet zorgen.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Het kan een dag van beperkingen worden. Vermoeidheid kan een rol gaan spelen en ook het onvermogen om rationeel om te gaan met kwesties op het werk of thuis. Begin vanochtend met jouw belangrijkste plichten.

STERRENBEELD KREEFT

Richt jouw aandacht op andermans noden. Een goed moment om even terug te treden uit jouw sociale kring en de mentale en fysieke batterijen op te laden. Doe wat geestelijk onderzoek en probeer rust te vinden. Verdiep je in jouw rechten.

STERRENBEELD LEEUW

Besteed aandacht aan jouw carrière en stort je op jouw werk of zoek een andere baan. Dit is een goede periode om vooruitgang te boeken met jouw doelen en dromen. Als er verwarring is over geld is het verstandig even niets te doen.

STERRENBEELD MAAGD

Zowel ambitie als het stellen van doelen is vandaag van belang. Een opening op het werk kan jouw kans zijn op promotie. Zet jouw beste been voor en laat je reputatie de rest doen. Teamwerk met collega’s kan extra succes opleveren.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Nu jouw inzichten toenemen kan het tijd zijn om te gaan reizen of studeren om jouw horizon te verbreden. Brandde jij de kaars aan beide kanten dan kan het tijd zijn voor vakantie. Zoek op het internet naar een leuk arrangement.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Een goed moment om jouw normen en waarden aan een onderzoek te onderwerpen. Ontwerp een nieuw en efficiënt investeringsplan. Jouw vermogen om geld te verdienen kan in een versnelling terechtkomen, dus let op.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Partnerschappen zijn het thema vandaag. Trek voldoende tijd uit voor naasten en geniet van goede momenten met jouw partner of beste vriend(in). Raak niet gestrest als je het gevoel hebt dat iemand jou onder druk zet.

STERRENBEELD STEENBOK

Besteed extra aandacht aan jouw gezondheid en let op jouw gewicht. Een nieuw zakelijk project kan van start en de vooruitzichten om extra geld te verdienen zien er leuk uit. Je zal je goed kunnen concentreren; let op details.

STERRENBEELD WATERMAN

De kosmos kan wat spanning in de familiekring veroorzaken, maar dat is tijdelijk. Probeer buiten elke ruzie te blijven. Verspreid liefde om je heen en deel voldoende knuffels uit aan degenen die je dierbaar zijn.

STERRENBEELD VISSEN

Een goed moment om allerlei klussen in een rustig tempo af te werken. Sluit je aan bij een meditatiekring om te leren je totaal te ontspannen. Het zal je kracht geven. Verras jouw dierbaarste met een spontaan romantisch gebaar.

