Danique uit Mexico: Een bevalling in coronatijd was erg spannend

„Na mijn afstuderen maakte ik samen met mijn zus en een vriendin een rondreis door Latijns-Amerika, waarbij we eindigden in Mexico. Ik besloot een jaar te blijven en, je raadt het al, hier bleef het niet bij: ik kwam mijn man Oscar tegen en ben niet meer weggegaan. Ik woon hier nu al tien jaar.

Maatregelen

Het probleem is dat we hier niet goed weten hoeveel coronabesmettingen er zijn, omdat er niet eerlijk wordt benoemd hoe het land ervoor staat. Soms heb ik het gevoel dat er wordt gezegd dat er weinig besmettingen zijn, zodat de economie op zekere hoogte kan blijven draaien.

Alleen in het begin zijn de restaurants en winkels gesloten, nu gaat het normale leven eigenlijk gewoon door. Veel Mexicanen leven van het geld dat ze die dag verdienen en kunnen daarom niet gesloten blijven. Wel geldt er een mondkapjesplicht en zijn de scholen al een jaar gesloten.

Familie

Zelf ben ik niet bang om ziek te worden, maar wel om het virus door te geven aan kwetsbaren om mij heen. De ziekenhuizen hebben namelijk te weinig geld, waardoor er soms te weinig bedden of zuurstof beschikbaar is. Ik vond het ontzettend eng te horen dat niet iedereen geholpen kon worden.

Mijn gezin en ik blijven daarom zoveel mogelijk thuis en zien alleen de familie van mijn man. Voor Mexicanen is familie ontzettend belangrijk. Een Mexicaan gaat vaak pas het huis uit zodra hij gaat trouwen en grootouders, neefjes en nichtjes trekken soms allemaal bij elkaar in. De huishoudens zijn daarom groot, wat ervoor zorgt dat corona aan veel mensen kan worden doorgegeven.

Er is ook geen bezoekregeling, dus met feestdagen zoeken de Mexicanen elkaar op. In mijn ogen mag de aanpak van corona dan ook wat strenger. Ik zou liever zien dat het land voor een aantal weken in lockdown gaat, maar ik weet dat dit niet mogelijk is. Dit zou te ingrijpend zijn en velen zullen hier aan onderdoor gaan.

Hoofd boven water houden

Ook op mij persoonlijk heeft corona namelijk een grote impact. Ik werkte als archeologische gids voor vooral Nederlandse toeristen. Door de coronasituatie zit ik al een jaar zonder baan. Dit valt me zwaar, maar het lukt ons om het hoofd boven water te houden. Al voor corona verhuurden wij onze privé-auto’s. Door de coronacrisis hebben veel Mexicanen hun auto verkocht, waardoor dit op dit moment goed loopt.

Het vaccineren gaat hier niet op afspraak. Doordat je in Mexico niet verplicht bent je in te schrijven in de gemeente waar je op dat moment woont, weten ze niet precies wie waar woont. Er wordt dus gewoon gezegd: de komende dagen wordt hier deze leeftijdsgroep ingeënt. Het zorgt voor lange rijen en gevaarlijke coronasituaties.

Bevallen in coronatijd

Net voor de coronacrisis werd ik zwanger. Een bevalling in coronatijd vond ik erg spannend. Hier in Mexico hebben we publieke en privé ziekenhuizen. De publieke ziekenhuizen liggen vol met coronapatiënten en mijn man zou daar niet bij de bevalling mogen zijn. Dit zag ik niet zitten en het bezorgde me veel stress. Uiteindelijk heb ik gekozen voor een bevalhuis en had ik een rustige bevalling. Als ik ben gestopt met het geven van borstvoeding, neem ik zeker het vaccin.

Na de bevalling kon alleen de rechtstreekse familie hier in Mexico Lucia leren kennen. Ik vond het moeilijk dat mijn zus uit Nederland haar niet in levenden lijve kon zien. Door corona voelt het ineens alsof ik heel ver weg van haar ben. Met die reden heb ik ons verhaal afgelopen jaar ingezonden naar All You Need is Love. Tot mijn verbazing werden we uitgekozen en mochten we met kerst met het hele gezin voor zes weken naar Nederland. En ieder nadeel heeft zijn voordeel: door corona hadden we minder verplichtingen en konden we genieten van quality time met elkaar. Dat was geweldig!”

