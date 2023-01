Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW magazine Mirjam (51): ’Na de dood van mijn man kon ik niet op bed blijven liggen’

Door Esmir van Wering Kopieer naar clipboard

’Na zijn overlijden ging het leven door, maar dat van mij was stil komen te vallen.’ Ⓒ Feriet Tunc

Bewegen is goed voor je gezondheid en conditie, maar het kan nog veel meer betekenen. Mirjam van den Dobbelsteen (51) heeft een eigen reden om zich regelmatig in het zweet te werken. Zij wilde uit haar isolement komen. Mirjam is weduwe, heeft twee dochters (20 en 23) en werkt in een lab.