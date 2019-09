Moet kind met luis naar huis?

De luizen kriebelen er weer lustig op los nu de scholen weer zijn begonnen en al die kinderhoofdjes lekker tegen elkaar aan leunen bij het samen huiswerk maken of het nemen van een selfie.

Luizenmoeder

Het verschilt per school wat het beleid is. Zelf ben ik jarenlang luizenmoeder geweest. Als er luizen werden geconstateerd bij een bepaald kind moesten we de naam noteren en nam de directrice contact op met de ouders. Het kind werd niet uit de klas gestuurd, omdat het anders een stempel zou krijgen. We mochten er ook niet met onze eigen kinderen over praten wie de luizen hadden. Dat zou maar roddels geven.

Shampoo

Bij de meeste scholen is de regel dat als er luizen zijn het betreffende kind naar huis moet. De ouder moet dan flink aan de slag met shampoo en kam en mag zijn/haar kind pas als het luisvrij is weer laten gaan.

Praat mee

Hoe is het bij jullie op school en ben jij voor of tegen een kind uit de klas verwijderen met een hoofdluis? Praat mee!

