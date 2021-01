Daghoroscoop 4 januari

VANDAAG JARIG

Zorg dat jouw nageslacht meeprofiteert van jouw welstand, al bestaat ook de kans dat je zult profiteren van hen. Dat is een bekende trend; kinderen kunnen winstgevende ideeën hebben en er doen meer verhalen de ronde van ouders die hun kapitaal danken aan een ingeving van hun kinderen.

RAM

Jouw vooruitzichten zijn prima. Probeer de vrede te herstellen als de spanning met jouw partner gisteravond opliep. Je weet wanneer iemand openstaat voor een compromis. Een openhartig gesprek maakt een eind aan een zorgelijke situatie.

STIER

Op de werkvloer zal nieuwe inspanning nodig zijn om al het werk te voltooien dat zich tijdens de feestdagen heeft opgestapeld. Stroop de mouwen op. Solliciteren naar promotie kan voorbarig zijn maar erover praten kan nooit kwaad.

TWEELINGEN

Het lijkt een dag van kansen en plezier. Van wintergenoegens zul je genieten, sportliefhebbers en natuurlijkliefhebbers hebben de wereld tot hun beschikking en artiesten zijn geïnspireerd en zullen bewondering oogsten.

KREEFT

Het liefst zul je thuis blijven, werk of geen werk, zeker als het buiten grauw, kil en nat is. Verzet je er niet tegen en blijf binnen. Je hebt behoefte aan ideeën en inspirerende gesprekken; hopelijk kunnen jouw partner of vrienden daarin voorzien.

LEEUW

Een prima dag voor elke vorm van communicatie; je kunt heel wat voor elkaar boksen. Beantwoord achterstallige post en telefoontjes en werk jow administratie bij. Maak afspraken voor routineonderhoud van apparaten en machines.

MAAGD

Weet dat, als je je inspant, een behoorlijke beloning het resultaat zal zijn. Ook het toepassen van een nieuwe techniek zal voor tevredenheid zorgen. Door een training te geven in jouw bedrijf of organisatie kunt je een extra salaris verdienen.

WEEGSCHAAL

Zaken waaraan je in het verleden al eens werkte zie je vandaag in een ander licht. Breng veranderingen aan die voor verbetering. zorgen. Werk aan jouw stijl en uiterlijk waardoor je er onweerstaanbaar zult uitzien.

SCHORPIOEN

Richt je op jezelf en naar binnen. Wat je ontdekt kan je verbazen. Zorg onder alle omstandigheden voor harmonie. Zonder je af van mensen en situaties die je stress bezorgen. Kijk in jouw agenda of je niet iets belangrijks vergeet.

BOOGSCHUTTER

Wees tot de tanden gewapend als je niet wilt dat een slimme concurrent je overtroeft, want dat kan je bij vol daglicht en met de ogen wijd open overkomen. Vertrouw niet blindelings op adviezen van buitenstaanders.

STEENBOK

Nu het nieuwe jaar een feit is kun je de behoefte voelen om al wat oud is aan de kant te zetten. Opruimen is een mooie bezigheid voor vandaag. Op het werk kun je te maken krijgen met de gevolgen van iemands slordigheid.

WATERMAN

Ontbijt goed zodat je over genoeg energie beschikt om de hele dag in vorm te blijven. Een volle agenda en mensen die je vervelen kunnen voor druk zorgen. Zoek vanavond afleiding door deel te nemen aan een creatief project.

VISSEN

Pas extra op jouw tellen als je bij een partnerschap betrokken bent. Jouw intieme relatie kan onder druk komen te staan, geef niet jouw partner de schuld van alles en onderzoek waar bij je de schoen wringt. Teleurstelling wordt anders groter.

