Columns & opinie 'Jongens, hou toch eens een keer op met je historisch onbenul te tonen'

Door catherine keyl

„Maar ik kan me echt niks voorstellen bij de mensen die tijdens deze demonstratie een Jodenster durven dragen. Wordt hun leven bedreigd? Mogen ze niet meer naar buiten?”

Afgelopen maandag was ik bij de première van de film Mijn beste vriendin Anne Frank en door de filmische beschrijving van twee meisjes van een jaar of twaalf die bijna verliefd-achtig op elkaar waren, herinnerde ik mij mijn vriendinnetje uit die tijd. Bijzonder hoe een film of een boek je kan terugwerpen op je eigen leven.