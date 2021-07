Nicki vertrok naar Japan: ’Solliciteren is hier zinloos als je de taal niet spreekt’

Taalbarrière

„Mijn man is opgegroeid in Nederland en kende Japan alleen van vakanties; hij was benieuwd hoe het zou zijn om daar te wonen. Mijn moeder was in eerste instantie niet zo happig op de verhuizing. Ze was bang dat ze mij nooit meer zou zien. Gelukkig is dat niet het geval. Normaal zien we elkaar twee keer per jaar; rond de kerstdagen en in de zomer, als het in Tokio vanwege de hitte en hoge luchtvochtigheid nauwelijks uit te houden is.

We hebben een appartement in een flat. De eerste periode vond ik het lastig dat ik geen Japans sprak. Simpele dingen als boodschappen doen, waren een uitdaging. Want als je niet kunt lezen wat er op de verpakking staat, hoe weet je dan of je suiker of zout in handen hebt? Daarnaast bleek solliciteren zinloos als je de taal niet spreekt. Daarom besloot ik me te storten op een cursus Japans en richtte ik in de tussentijd een bedrijf op dat tours door het land organiseert.

Schoon

Inmiddels heb ik een leuke vriendengroep opgebouwd die vooral bestaat uit expats en Japanse vrouwen die in het buitenland hebben gewoond. Ik merk dat de cultuurbarrière dan minder in de weg staat. Samen maken we uitstapjes en gaan we uit eten. Al is dat de afgelopen tijd minder geweest, want ook hier waren er lockdowns.

Reizen was niet toegestaan, niet-essentiële winkels moesten sluiten en in openbare ruimtes gold een mondkapjesadvies. Extra hygiënemaatregelen waren er eigenlijk niet, want vóór corona was alles hier al hartstikke schoon en netjes. Dat vind ik ook zo fijn aan Japan.

Vorig jaar had ik met mijn bedrijf heel veel reserveringen rondom de Olympische Spelen. Toen die niet doorgingen, was dat echt een domper. Spannend dat ze nu wel doorgaan. De pandemie is nog niet voorbij, maar hopelijk gaat alles goed, komt er geen nieuwe uitbraak en kunnen we er samen iets moois van maken!”

