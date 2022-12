Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW magazine Miss Nederland Ona (25): ’’Ben jij nou de mooiste vrouw ter wereld?’ stuurde iemand’

Door Tanja Spaander & Daisy Heyer Kopieer naar clipboard

’Gelukkig ben ik niet zo snel onder de indruk van dat soort rotopmerkingen.’ Ⓒ mark uyl

Wat is er weer veel gebeurd in het afgelopen jaar. Ona Moody (25) was ineens zelf onderdeel van het nieuws en blikt met ons terug op die gebeurtenis. Ona werd dit jaar Miss Nederland en vertegenwoordigt ons land in januari tijdens de Miss Universe verkiezing in New Orleans.