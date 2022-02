Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine Viktor Brandt: ’De kinderen durfden geen vriendjes mee naar huis te nemen’

„Ik ben een enorme perfectionist. Als ik een grote klus heb, kan ik de lat zó hoog leggen dat ik het mezelf de week voor de opnames erg moeilijk maak, tot slapeloze nachten aan toe.” Ⓒ Corné van der Stelt

Zeg je wonen, dan zeg je Viktor Brand (51). Hij presenteert programma’s over burenruzies, maar ook over interieur, schoonmaken en opruimen. Niet helemáál toevallig, want zelf is hij nogal van de spic en span: ’Bij mij thuis heeft alles een vaste plek.’