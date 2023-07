’Ik ben eindelijk financieel onafhankelijk, maar ga bevend naar mijn werk’

De Vraag

Lieve Miriam, Ik ben een vrouw van achter in de veertig en heb tot vorig jaar nog nooit gewerkt. Mijn man heeft een eigen bedrijf en hij vond het prima dat ik thuisbleef met onze drie kinderen. Ze zijn inmiddels alle drie in de twintig en studeren in Amsterdam en Utrecht. Nadat de jongste ook op kamers ging, leek het mij wel leuk om ook een parttimebaan te hebben. Niet dat ik elke keer mijn hand moest ophouden bij mijn man, maar toch. Een verjaardagscadeau kopen voor hem van mijn eigen geld leek mij zo leuk!

Mijn man vond het prima, dus ging ik op zoek naar een baantje. Een wederzijdse vriend van ons zocht iemand voor in zijn winkel en ik was zo blij dat ik daar kon werken. De eerste maanden gingen supergoed. Ik kreeg steeds meer feeling voor zijn producten en hij beloofde mij onder andere dat ik een cursus kon volgen, zodat ik onze klanten nog beter kon helpen. Dat gebeurde dus nooit.

En vanaf het moment dat de zaken wat minder gaan, zoekt hij spijkers op laag water. Ineens is er van alles mis met mij. Ik word elke dag door hem vernederd. Variërend van opmerkingen zoals: ‘Weet jij dat nou nog niet?’ Tot en met: ‘Wat doe jij hier nog? Voor jou drie anderen die het geld wel goed kunnen gebruiken’.

Inmiddels merk ik dat ik, de dagen dat ik voor hem werk, vol angst en beven tegemoet ga. Mijn man zegt elke keer: ‘Joh. Neem ontslag. Laat hem de rambam krijgen met zijn winkeltje’. Maar dat wil en kan ik niet. Niet nu ik eindelijk een inkomen voor mezelf heb.

Klanten komen echt gericht naar de winkel om mij te zien en om mij om advies te vragen. Ik ben zo boos dat mijn werkgever/wederzijdse vriend zich zo opstelt naar mij. En ik ben ook woedend omdat mijn man steeds zegt dat ik ’gewoon weg moet gaan daar’. Niemand neemt mij serieus. Ik weet er zijn grotere problemen dan dit, maar wil jij mij advies geven?

Het antwoord

Wat een onzeker mannetje is jouw baas! Mijn advies? Ga een gesprek met hem aan. Kom met harde feiten. Dat jij binnen no time een vaste klantenkring hebt opgebouwd en dat hij je beloftes heeft gedaan die hij niet na is gekomen? Laat hem dat maar eens aan je uitleggen.

Ik begrijp heel goed dat hij je onzeker heeft gemaakt door zijn dubieuze opmerkingen, maar sla hem gewoon om zijn oren met de beloftes die hij jou heeft gedaan. Komen jullie daar samen niet uit? Eis dan objectieve bemiddeling van zijn kant als werkgever. Ik hoop dat jullie het samen kunnen oplossen, maar in het ergste geval kun je jezelf ook ziek melden. Geen mens zou jou het gevoel moeten geven dat jij niet oké bent.

Weet je wat het is met kleine zelfstandige ondernemers met personeel? Vroeger, en nu klink ik echt als een oma/boomer, moest je echt een diploma hebben om een zaak te beginnen met werknemers. Tegenwoordig kan iedereen een onderneming beginnen en mensen aannemen zonder dat ze daarvoor zijn opgeleid.

Goede opgeleide werkgevers noemen zichzelf ook ‘werkgever’ in plaats van baas (honden hebben bazen). Goed opgeleide werkgevers noemen de mensen die voor hen werken ook ‘werknemers’ in plaats van ‘personeel’. Veel succes!

