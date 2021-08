Daghoroscoop 26 augustus - Er kan vandaag van alles misgaan, Steenbok

VANDAAG JARIG

Werk en gezondheid zullen sterk met elkaar verbonden zijn en dat is iets wat jou van nature interesseert. De kosmos dringt er dan ook op aan te doen wat je het liefste doet. Kan het nog leuker? Jouw kijk op de wereld kan zowel in filosofisch als religieus opzicht worden getest en veranderen.

RAM

Reizen kan gefrustreerd worden; een vlucht wordt vertraagd of je komt in een file terecht. Misschien moet je extra kosten maken. Zorg voor voldoende tijd om problemen het hoofd te bieden. Ga af op je intuïtie; dat bespaart veel narigheid.

STIER

Geen geschikte dag om een afspraak te maken met iemand op wie je verliefd bent. Ook al trappel je van ongeduld; er komen betere momenten. Pak een verwarde situatie gedisciplineerd aan. Er kan iets aan het licht komen over geld.

TWEELINGEN

Het kan er op lijken dat er weinig schot zit in je werk, maar er daarom extra stevig tegenaan gaan is geen goed idee. In jouw geval kan een realistischer levensopvatting geen kwaad. Bemoei je niet met de problemen van collega’s.

KREEFT

Onder de huidige omstandigheden kun je goede vorderingen maken met je werk, maar sla niet op hol als snelheid geboden is. Drijf mee met de stroom in het rustigste vaarwater. Je zult je vandaag niet vervelen en vanavond evenmin.

LEEUW

In jouw werk dreigt achteruitgang of stagnatie. Houd rekening met verbroken verbindingen, computerstoring of iets dergelijks. Laat je niet van de wijs brengen; tref voorzorgen. Steek zelf de handen uit de mouwen en laat niets aan het toeval over.

MAAGD

Pas op voor storing met apparaten; je computer kan crashen op een ongelukkig moment. Of je auto vertoont kuren, communicatie stagneert of er loopt iets in de soep. Denk vooruit, stel niets uit en bedenk alternatieven voor alles.

WEEGSCHAAL

Houd er rekening mee dat je niet op je wenken bediend zult worden. Iets belangrijks kan zoek zijn of komt niet op tijd. Je kunt terechtkomen in een verkeerschaos of reserveringen kloppen niet. Trek ruim tijd uit voor afspraken.

SCHORPIOEN

Het tempo kan oplopen, zeker als er een deadline op komst is. Een kortstondige verliefdheid geeft jou veel om over na te denken. Stel je behoudend op. Als een uitnodiging je aan het twijfelen zet, ben je niet verliefd.

BOOGSCHUTTER

Sla werk regelmatig op in je bestand en bewaar bonnen en kopieën. Verstuur belangrijke post aangetekend, ga naar de garage als je auto vreemde geluiden maakt en stel niet uit tot morgen wat je heden kunt doen. Wees waakzaam.

STEENBOK

Er kan vandaag van alles misgaan, maar als je daarmee rekening houdt valt de schade te beperken. Vergeet geen afspraken, schrijf op wat er van jou wordt verwacht, kijk regelmatig hoe laat het is. Neem geen ondoordachte beslissingen.

WATERMAN

Via werk of sociale verplichtingen kun je met publiek te maken krijgen waardoor er weinig tijd overblijft voor je privéleven. Dat kan spanning veroorzaken. Raak niet gefrustreerd als ontwikkelingen in je carrière veel tijd kosten.

VISSEN

Houd rekening met complicaties in communicatie en verkeer. Sla voortdurend op als je met de computer werkt en vertrouw niet op de posterijen als je een belangrijk document verstuurt. Ga tijdig de deur uit voor afspraken.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!