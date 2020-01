’OMG, mijn vegaburger bloedt!’

Huh, wat!? Pardon? Dat haalt toch het hele idee van GEEN vlees onderuit? Dat iets nog de naam draagt van datgene waarnaar het smaakt snap ik. Vega tonijn of vega lam zijn specifieke, nagebootste smaken. Handig om te weten als het ergens als smaak in is verwerkt.

Bekijk ook: Consumenten duiken op vleesvervangers

Maar dat er bloed uit een groenteschijf moet druipen of dat het vel om de groentestaaf de illusie moet wekken dat je met een verse worst te maken hebt? Dat slaat wat mij betreft nergens op! Stap toch eens af van het idee dat het hoofdonderdeel van de maaltijd vlees of vis is. Er zijn ontelbaar veel gerechten te verzinnen waar geen imitatiedier aan te pas komt. Of is die nepbloederige onzin bedoeld om de hardnekkige vleeseter te foppen en alsnog over te halen om een gehaktballetje minder te eten?

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.