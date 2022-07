’Kinderdagverblijf dicht door hitte? Doe normaal!’

Tropische dagen

„Ik moet er altijd om lachen, om de typische Nederlandse weer-paniek. Misschien is elders overal het hele land ook wel in rep en roer als het hard lijkt te gaan waaien of als er een paar tropische dagen op rij in aantocht zijn, maar ik vind het op z’n zachtst gezegd opmerkelijk allemaal, die extreme stress. Hoe doen ze het in Mexico, India, Florida en Zuid-Spanje, vraag ik me dan af.

Gesmolten

Uiteraard is #hitteplan trending op social media vandaag. Angelique vermaakt zich er op Twitter vanuit Egypte behoorlijk om. ’Het is hier maandenlang tussen de 30 en 45 graden Celsius’, schrijft ze. Dat Angelique niet allang is gesmolten, mag een wonder heten. En of we het niet vanaf een bootje op het water willen bagatelliseren allemaal, want ’denk ook even aan de mensen in verpleeghuizen’, heft Sharon het vingertje. In verpleeghuizen hebben ze namelijk geen zonneschermen, ventilatoren, airco, koud water en ijsjes.

Dierenliefhebbers

Mensen waarschuwen elkaar massaal veel te drinken en de schaduw op te zoeken, alsof we zonder die tips als een stel amoebes in de brandende zon op het asfalt gaan liggen wachten tot we een pijnlijke verbrandingsdood gestorven zijn. En dan heb je nog de dierenliefhebbers die vrezen dat zonder hun tips de gehele Nederlandse beestenpopulatie deze dagen in afgesloten auto’s vertoeft.

Dorre woestijn

Het heeft iets vertederends, dat omkijken naar elkaar. Maar het is ook wel next level betutteling. Het wordt warm vandaag en morgen; er komen geen vlammen uit de hemel waardoor het hele land tot dorre woestijn verschroeit. Vrijwel alle bedrijven, maar ook bizar veel particuliere woningen, zijn van airco’s voorzien en voor een paar euro koop je bij de drogist een blower.

Slippers

Er komt koud water uit de kraan en iedereen bezit een vriezer die je tot de rand kunt afvullen met ijsjes. Een deel van Nederland heeft vakantie; die mensen zijn lekker vrij en hoeven niet eens in driedelig kostuum op kantoor vergaderingen bij te wonen. En ach, ook al moet je dat; veel bedrijven hebben airco en dan heb je helemaal geen last van de hitte.

Wat als…

Ik las op Twitter dat diverse kinderdagverblijven vandaag zijn gesloten – zonder compensatie. ’Het is te warm.’ Ik krijg een beetje de indruk dat dit soort instellingen door de vele lockdowns heeft ontdekt dat wij werkende ouders dat werken net zo goed kunnen met de kinders op schoot. ’Wat als een kind onwel wordt?’, wordt een mogelijk drama opgeworpen. Je zou inderdaad bijna vergeten dat kinderen collectief tegen de vlakte gaan bij een beetje hitte…

Fiks het

Het is een onbegrijpelijke hysterie. Zet een badje op. Slinger een extra ventilator aan. Laat de kinderen in hun luiers rondlopen, prik een buitendouche in de aarde, zet een parasol op en deel om het uur nieuwe ijsjes uit. Fiks het, dat is je werk. Het is je werk om kinderen op te vangen, ook als je ervan gaat zweten. Je wordt ervoor betaald. De hut dichtgooien? Doe normaal!

Sterkte

Nog anderhalve dag mensen, en dan kunnen we de balans opmaken. Hoeveel van ons volkje hebben het overleefd? Voldoet het hitteplan? Moeten er Kamervragen over worden gesteld? Hebben we meer maatregelen nodig? Elk huis verplicht een airco? En waarom hebben we niet elk uur een NL-Alert met een weerupdate gehad? 24/7 live-televisie vanuit het rampgebied? Sterkte allemaal en tot later deze week. Als we niet allemaal gesmolten zijn natuurlijk.”

