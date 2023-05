Lydia (72) blijft doorwerken: ’Zonder zou ik in een zwart gat terechtkomen’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Zeker niet, ik voel me nog jong en vitaal. Al komen er met de jaren steeds meer kwaaltjes bij. Ik heb bijvoorbeeld last van artrose. Daarom heb ik inmiddels twee knie-implantaten en één schouderimplantaat. Gelukkig voel ik me in mijn hoofd niet anders dan 35 jaar geleden. In onze maatschappij worden veel zaken gerelateerd aan leeftijd, waardoor je automatisch in een bepaald hokje wordt geplaatst. Oudere mensen tellen minder mee, terwijl ze zoveel hebben betekend.”

„Ik heb er bewust voor gekozen om niet te stoppen met werken. Als ik anderen vertel over mijn eigen bedrijf, merk ik dat ze daar steeds vaker raar van opkijken. ’Huh, waarom werk jij nog?’, is altijd de eerste vraag die ze stellen. Veel mensen vinden het moeilijk om te begrijpen, maar zonder mijn werk zou ik in een zwart gat terechtkomen. Werken kost me geen energie, het geeft me juist energie.”

Heb je een beautygeheim?

„Niet echt, ik ben van mening dat schoonheid echt van binnenuit komt. Voel jij je goed? Dan straal je dat ook uit. Al blijft het natuurlijk belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. Ik heb nooit gerookt, drink weinig alcohol en let op mijn voedingspatroon. Je zult mij ook niet uren zien bakken in de zon, omdat er ooit een melanoom bij mij is weggehaald. Zoiets maakt je een stuk bewuster van de gevaren van de zon.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Dat is zo’n lastige vraag, daar heb ik niet direct een antwoord op. Ik zie er verzorgd uit. Mijn haar zit altijd netjes in model en ik draag graag leuke kleding. Over mijn haar krijg ik ook de meeste complimenten. Ik heb een flinke haardos. Als ik na een knipbeurt naar de vloer kijk, lijkt het wel alsof er een schaap is geschoren.”

Waarmee ben je minder blij?

„Mijn voeten, zonder enige twijfel. Wat ze zo verschrikkelijk maakt? Ze zijn te breed en ik heb last van een grote teen die scheef staat. Ooit ben ik daaraan geopereerd, maar het is er niet mooier van geworden. In de zomer zul je mij nooit in open sandaaltjes zien. Het is voor mij ook moeilijk om hakken te dragen, daarom loop ik veel op sneakers. Gelukkig zijn ze in de mode!”

Wat houdt je jong?

„Mijn kinderen, humor en werk. Op mijn 57e ben ik zeer abrupt weduwe geworden. Mijn man is aan alvleesklierkanker overleden en dat heeft een flinke krater geslagen in ons gezin. Mijn man en ik hadden samen een eigen bedrijfje. Na zijn overlijden kon ik het niet opbrengen om hiermee door te gaan, daarom ging ik in loondienst als manager business development. Dit bedrijf ging failliet, waardoor ik van de een op andere dag op straat kwam te staan. Het kostte veel moeite om weer op te krabbelen, maar het is me gelukt. Inmiddels heb ik al negen jaar een eigen bedrijf in international business development. Ik zou het niet willen missen, ik krijg er zoveel energie van. Het houdt me scherp en ik kan zelf mijn uren bepalen. Wil ik de ene dag wat later beginnen, omdat ik in de ochtend wil zwemmen? Dan is dat geen probleem. Niemand bepaalt mijn kantooruren.”

Ben je waar je had willen zijn?

„In principe wel, door alle gebeurtenissen uit het verleden leef ik meer in het moment. Natuurlijk heeft een mens altijd iets te wensen. Het leven bestaat uit allerlei verschillende leerfases en is continue in ontwikkeling. Ik heb mijn leven altijd samen met mijn man gevisualiseerd, maar dat is nou eenmaal niet meer mogelijk. Inmiddels heb ik daar vrede mee. Er blijven genoeg leuke dingen op mijn pad komen. Stiekem zou ik nog wel oma willen worden. Mijn zoons zijn allemaal in de dertig, dus ik heb nog goede hoop. Ik denk dat ik een leuke oma zou zijn.”

Heb je een levensles?

„Het hele leven is een les. Het klinkt een beetje als een cliché, maar alles valt of staat met iemands gezondheid. Ons gezin heeft keiharde klappen moeten opvangen na de dood van mijn man. Na zijn overlijden werd mijn middelste zoon ook ernstig ziek. Hij heeft ME i.c.m. POTS (Posturaal Orthostatisch Tachycardie Syndroom). Deze ziekte is ernstig invaliderend. Het maakt niet uit hoe lang of kort hij slaapt; hij is constant oververmoeid, heeft last van brainfog en is snel duizelig. In feite wordt hij gegijzeld door zijn eigen lichaam. Het beïnvloedt zijn dagelijks functioneren enorm. Dit alles heeft een enorme impact gehad, maar het heeft ons ook iets geleerd. Het leven kan keihard toeslaan, maar dat hoeft niet het einde van je leven te betekenen. Het leert je de kleine en mooie momenten te koesteren.”

