Marlies (59): Het is nu eenmaal zo gelopen

Voel jij je leeftijd?

„Nee, absoluut niet. Ik voel mij mentaal zo rond de 40. Fysiek merk ik wel een beetje dat ik wat ouder begin te worden, maar van binnen straal ik echt nog en voel ik mij eigenlijk topfit.”

Heb jij een beautygeheim?

„Ik ga nooit, maar dan ook nooit, mijn bed in zonder goede verzorging. Ik vind dat heel belangrijk en het is ook echt mijn ’ontspanningsmoment’ voor bed. Verder heb ik een gezonde manier van eten en drink ik veel water. Maar wellicht heb ik ook geluk gehad met de goede genen van mijn moeder.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Eigenlijk niet. Afgelopen week nog, toen was ik met mijn vaste vriendinnengroep en had ik het over mijn 60ste verjaardag. Wat ik ermee moest gaan doen. En ze reageerden echt van: ‘Wat, jij 60?!’. Ze weten dat ik uit 1960 kom, en toch leggen ze niet de link met dat ik dit jaar dan ook echt 60 word. Dat is natuurlijk wel leuk om te horen.”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Ik vind dit best een moeilijke vraag om te beantwoorden. Maar ik ben blij met mijn charmante en vrouwelijke houding. Als ik één fysiek kenmerk zou moeten noemen wat ik echt het mooist vind, dan zijn het mijn ogen. Die zijn echt de spiegel van mijn ziel. Ik ben ook weleens naar een make-up workshop geweest en daar heb ik geleerd hoe ik het mooist mijn ogen kan opmaken. Daardoor weet ik ook wat het mooist staat en welke kleuren het beste erbij passen.”

Waarmee ben je minder blij?

„Ik doe heel erg mijn best om het tegen te houden, en toch gebeurt het: de huidverslappingen. En daarmee ben ik wel echt minder blij. Maar hoe erg ik ook mijn best doe, ze verdwijnen niet en worden helaas ook niet minder.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Ik krijg regelmatig complimenten over dat ik altijd alles goed bij elkaar match: ik zorg dat mijn schoenen passen bij mijn jurk, mijn tas past bij mijn outfit en ik let er zelfs op dat mijn jas bij het geheel past. Ik vind het heel leuk om ermee bezig te zijn, te zorgen dat alles mooi bij elkaar staat. Dus is het leuk om daarover complimentjes te krijgen.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Ik denk het wel. Ik werk al dertien jaar als secretaresse van de Raad van Bestuur bij een beursgenoteerd bedrijf en zit hier heel erg op mijn plek. Mijn moeder is hierin mijn grote voorbeeld geweest: zij was secretaresse van de burgemeester en heeft het daar altijd enorm naar haar zin gehad. Wel vind ik het af en toe jammer dat ik een andere droom heb laten varen: stewardess worden.”

„Al ben ik nu ook heel blij met de baan die ik heb. Toevallig zijn een paar van mijn vriendinnen wel stewardess en maak ik via hen de verhalen een beetje mee. Soms denk ik dan wel van: ’Had ik maar…’. Maar het is nu eenmaal gelopen zoals het gelopen is en ik ben gelukkig met de keuzes die ik heb gemaakt.”

Wat houdt je jong?

„Spontaan zijn! Allerlei nieuwe dingen ondernemen en druk bezig blijven. Ik krijg weleens de reactie: ’Wat ben jij toch energiek, waar haal je dat allemaal vandaan?’. Maar ik voel mij gewoon echt geen zestiger.”

Heb je een levensles die je wilt delen?

„’Wat niet is, kan nog komen’. Dingen die je graag zou willen, komen vanzelf wel. Al komen ze niet vandaag, dan komen ze morgen wel.”

