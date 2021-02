De vechtscheiding deel 59: ’Ik trek mijn mooiste lingeriesetje aan’

„Zorg voor je rugdekking”, zei mijn vader altijd. „Bij iedere baan heb je zichtbaar belangrijke collega’s en onzichtbare belangrijke collega’s. Zorg dat ze je alle twee goed gezind zijn.” En dus was ik altijd aardig tegen mijn baas, maar ook tegen de collega’s van de catering, de receptie en de schoonmaak. Niet overdreven of opzichtig, maar wel merkbaar voor de persoon in kwestie en dat heeft me geen windeieren gelegd.

In de kantine is ook amandelmelk te krijgen, ik weet altijd wie er voor wie belt of komt en Marga is bereid al haar schoonmaakgeheimen met mij te delen. „Zeker Marga”, zeg ik nog een keer. „Wij zijn vriendinnen. Al heel lang.” Ik zie Bas ineen krimpen. Heerlijk.

Prille begin

Ik hou ervan als mijn woorden dit soort effect hebben: „Weet jij nog hoe lang? Was het sinds mijn zwangerschap? Of nog daarvoor?” Marga lacht: „Vanaf het prille begin. Bas was nog met Chantalle. Ik heb er nog foto’s van.” Ze maakt aanstalten om de foto te zoeken, maar ik hou haar tegen. Ondanks alles doet het nog steeds pijn om Bas met een andere vrouw te zien. „Laat maar, Marga. We weten alle drie wat Bas gedaan heeft. Of liever gezegd: wie hij gedaan heeft.”

Voor het eerst trekt Bas zijn mond open: „Gefeliciteerd, ik heb weleens buiten de pot gepist. Dat was niet netjes, maar wel menselijk bij zo’n ijskonijn als jij. Sorry, maar wat willen jullie hier nu mee?” „Nou wat Marga wil weet je.” „Geld”, haast Marga zich te zeggen: „Dat andere was een geintje.” Ik weet niet wat ze daarmee bedoelt, maar ga daar nu niet op in.

Scheidingsvoorstel

„En om Marga af te kopen, heb je veel geld nodig en dat heb je niet. Dus heb ik het volgende voorstel: jij gaat mee in mijn scheidingsvoorstel en ik zorg ervoor dat Marga krijgt wat ze wil.” „En als ik dat niet wil?” „Dan bellen we Sara en vragen of ze langskomt. Zal ik bellen?” Ik pak mijn telefoon en scroll door mijn telefoonboek „Hoe kom jij dan aan het geld?”, vraagt Bas. „Dat vroeg ik niet”, antwoord ik streng: „Zal ik Sara bellen en vragen of ze komt of neem je het aanbod aan?” En ik begin te tellen: „Anouk!”

Bas slaat woedend op tafel en veegt de foto’s van de tafel: „Waar ben je mee bezig?”, dondert hij verder: „Wat je doet is hartstikke fout. Dat weet je. Ik laat dit niet over mijn kant gaan.” Ik vertrek geen spier. Het enige wat ik denk is: „Wat is ie toch sexy als ie zich opwindt.” Marga begint de foto’s op te rapen: „Je krijgt 48 uur Bas”, antwoordt Marga: „Dan moet jouw advocaat contact op hebben genomen met die van Anouk. Zo niet dan gaat al dit moois naar Saartje. Zal ik je uitlaten?”, voegt ze er poeslief aan toe. „Ik kom er zelf wel uit”, bromt Bas. En weg is ie.

Opwinding

„Je weet dat ik geen geld wil”, zegt Marga. „Het enige wat ik wil is jouw vriendschap.” Ik knik. Dat is ook het enige wat ik kan geven. Mijn overwinning op Bas heeft me opgewonden. Ik heb opeens ontzettende zin in een goede vrijpartij. Overmoedig stuur ik Samuel een app: „Hoe geslaagd was jouw dag?”

„Best geslaagd”, antwoordt hij: „Maar het kan altijd beter…….”

„Ik ga die uitdaging graag aan…. Wat maakt jouw dag nog beter?”

„Een prachtige vrouw in een mooie verpakking”

„Tja, die heb ik niet op voorraad”, plaag ik.

„Als ik nu zeg dat jij de prachtigste vrouw bent die ik ken…. Regel jij dan de rest?”

„Regel jij dan dat je buurvrouw niet nog een keer gebruik maakt van de nood-sleutel”, vraag ik verwijzend naar de badscène van de vorige keer. Ik krijg een smiley terug en we spreken af voor morgenmiddag.

Trenchcoat

Ik hul mezelf in mijn mooiste lingeriesetje en zijden kousen. Erover alleen mijn trenchcoat. „Dat begint goed”, zegt Samuel als hij de voordeur opent. „Het wordt alleen maar beter”, beloof ik. Samen lopen we naar de keuken. „Kan ik je jas aannemen”, plaagt hij terwijl hij een stoel voor me naar achter schuift. Ik wil gaan zitten, maar hoor dan de achterdeur.

„Toch niet weer de buurvrouw?”, fluister ik. „He mam, wat doe jij hier?” Storm komt met Sem binnen. „Ehhhh, ik kom met Samuel het wedstrijdschema van jullie doornemen”, lieg ik snel. „En jullie? Het is toch schooltijd?” „We hebben een tussenuur.” „O, maar ik kan ook een andere keer terug komen”, haast ik me te zeggen. „Een tussenuur is toch het fijnst zonder ouders.” „Nee hoor, wij gaan boven gamen”, zegt Sem. „Dan hebben wij geen last van jullie.” „Maar eerst thee.” „Ja, lekker” zegt Storm. „Mijn moeder houdt van gemberthee, toch mam? Waarom ga je niet zitten en doe je je jas niet uit?”