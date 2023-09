’Ik liet het brandalarm in het ziekenhuis afgaan: ik móest roken’

Vernederend

Milou (52): „Wegens haast dacht ik even snel een stukje door een voetgangersgebied te fietsen. Twee boa’s hielden me staande en stuurden me terug: ’Lopend, mevrouw. Fiets aan de hand.’ Dat was op zich al vernederend genoeg, maar dit alles had ook nog eens plaats voor de ogen van mijn oudste puber en haar twee beste vriendinnen, die toevallig net langskwamen en het met grote ogen opnamen. En ik er altijd maar op hameren dat ze zich aan de verkeersregels moeten houden, hè?”

Dubbele boete

Natascha (41): „Vooropgesteld: ik zat fout en reed te hard, 140 km waar je 120 km mag. Maar het was half drie ’s nachts op een volkomen lege A1. Dus toen de politiewagen me aan de kant zette, deed ik hun uit frustratie de klassieke suggestie dat ze beter boeven konden gaan vangen. Het leverde me, naast de boete voor te hard rijden, ook een boete op voor belediging van een ambtenaar in functie. Bij twijfel altijd je kaken op elkaar houden.”

Karma

Sabina (49): „Ik zeur altijd en eeuwig tegen mijn kinderen dat ze niet mogen fietsen met hun telefoon in de hand, omdat ze hun aandacht bij het verkeer moeten houden. Raad eens wie er een boete van 140 euro kreeg voor exact dit vergrijp? Ik moest zo nodig een appje van een collega lezen…”

Verdacht

Janet (34): „Een oudoom met schimmige connecties komt al sinds jaar en dag met dingen op de proppen die ’van een vrachtwagen zijn gevallen’. We vermoedden wel dat het niet in de haak was, maar hij bedoelde het lief en vaak konden we zijn spullen ook goed gebruiken. Totdat we de flatscreen die we van hem hadden gekregen op Marktplaats zetten, omdat-ie te groot was voor ons flatje. De recherche las mee en voor we het wisten werden we beschuldigd van heling, want het was een scherm uit een verdachte partij. We wilden oudoom er niet in meeslepen, maar hoe verklaar je in vredesnaam een gloednieuwe tv waar je geen bonnetje van hebt en die als gestolen geregistreerd staat? Oom nam het sportief op, het was niet zijn eerste contact met de politie. Maar ik heb er weken slecht van geslapen, om meerdere redenen.”

Even een peuk

Feyza (39): „Ik heb in het ziekenhuis, waar ik was voor longonderzoek, het brandalarm laten afgaan omdat ik zo zenuwachtig was dat ik móést roken. Goed om te weten: er hangen dus ook rookmelders op het toilet. Het was een hele toestand, ze stonden al op het punt van evacueren, er waren veel mensen boos op me en ik ben van schrik die dag cold turkey gestopt.”

Extra appeltje

Fariba (28): „Toen ik op zwart zaad zat, voegde ik in de supermarkt weleens een extra appel toe na het afwegen. Met een zweetsnor, ik was altijd doodsbang dat ik betrapt zou worden.”

Rood hoofd

Babette (39): „Toen de caissière niet zag dat ik een krat bier onderop de kar had staan, heb ik dat per ongeluk expres laten gaan. Een mens mag op een meevallertje hopen, toch? Ik liep al op de parkeerplaats, toen iemand van het personeel me achterna kwam hollen, met de vraag of ik even de bon van dat krat kon laten zien. Niet dus. Ik heb maar geroepen dat ik ’m – ’Stom van me!’ – vergeten was en ben met een rood hoofd teruggelopen. Achteraf bedacht ik dat ik blij mocht zijn dat ze de politie er niet bij hadden gehaald. Het was zoveel beter geweest om gewoon te zeggen: ’Ik heb ook nog een kratje, vergeet je dat niet te scannen?’”

Niks negen

Marije (44): „Ik heb mijn kinderen gedwongen om tot zeker hun dertiende ineengedoken bij de bioscoop te staan om zo kaartjes met kinderkorting te kunnen kopen. Niets is blijkbaar zo vernederend voor een puber als te moeten doen alsof-ie nog negen is. De oudste zei op een gegeven moment luidkeels: ’Ik ben dertien, hoor!’ Daarna was het tijd voor mij om een rood hoofd te krijgen, hem een vuile blik te geven en extra te dokken.”

Niet spieken

José (47): „Bij het examen van mijn bijscholingstraject heb ik gespiekt. De lesstof had totaal niets met de praktijk te maken, ik had er een baan, een stage en een gezin bij, het was even klaar. Ik ben betrapt en kon meteen gaan. Schaamde me dood, vond het zo onvolwassen van mezelf. Het herexamen deed ik in mijn eentje onder toezicht van twee docenten. Helemaal niet vernederend of zo. Ik heb het overigens wel gehaald, die keer op eigen kracht.”

Creatief boekhouden

Jacqueline (51): „Ik spekte mijn inkomen weleens door af en toe een benzinebon te declareren die ik bij het tankstation had gevonden. Tot een nieuw boekhoudkundig wonder die declaraties heel nauwkeurig ging controleren en vroeg hoe ik in vredesnaam 72 euro benzine kon verbruiken voor een rit naar een klant op veertien kilometer afstand. Ik heb me eruit weten te kletsen, maar ik wist toen wel dat het de laatste keer was. Toch een beetje jammer.”

Kak!

Eefje (36): „Officieel moet hondenpoep in onze gemeente worden opgeruimd. Iets waar ik me prima in kan vinden, ware het niet dat in het uitlaatgebied zoveel ganzen-, katten- en paardenpoep ligt, dat het echt zinloos voelt om met je zakje in de weer te gaan. Voor het geval dat loop ik dus met een zakje waarin een stuk tot drol gedraaide peperkoek zit. Laat ik nu nét die ene overijverige boa treffen die wil weten of ik zakjes bij me heb en de inhoud ook nog wenst te controleren. Alsof dat al niet gênant genoeg was, moest ik ook nog met hem teruglopen naar de plek waar de hond inderdaad in de berm had gekakt. Hij had het op camera, hij had zelfs een warmtecamera om aan te tonen dat de bolus nog vers was. Het werd 140 euro boete en balend naar huis, omdat het zo makkelijk te voorkomen was geweest.”

Buurt-aso

Claudia (27): „Bij ons rijdt de vuilniswagen een nogal ingewikkelde ronde. Rond kwart over acht worden onze rolemmers geleegd. Maar heb je nog een zak of wat over, dan kun je door een steegje lopen en kijken of je die in de rij kliko’s daar kwijt kan; die wordt een kwartier later geleegd. Kwestie van timing, je kunt er maar vanaf zijn. Een buurtbewoner betrapte me daarop, schold me stijf en gooide me meteen met foto en al op de buurtapp als ’buurt-aso’. Ik was even vergeten dat we hier tegenwoordig per kilo betalen. Ben maanden met de nek aangekeken, het was het niet waard.”

Kantoorpikken

Pauline (51): „Printerpapier, pennen, nietjes, notitieplakkers, soms een pak koffie of een paar wc-rollen – ik heb het jarenlang meegenomen van kantoor. In kleine hoeveelheden, maar toch. Het voelde als compensatie voor de vele overuren die ik niet uitbetaald kreeg. Dat krijg je als je werknemers lullig behandelt, dan gaan ze lullige dingen doen. Toen we een nieuwe manager kregen, wees ze niemand in het bijzonder aan. Wel kwam ze met nieuwe kantoorregels met betrekking tot ’spullen van kantoor’ én de mededeling dat een bedrijfsrechercheur een audit zou komen doen. Meer waarschuwing had ik niet nodig, ik heb nooit meer iets meegenomen. Wel een beetje jammer dat de overuren nog altijd niet worden uitbetaald.”

Foutje, kassa…

Charlene (34): „Je hebt geen poot om op te staan als de controleur van de hondenbelasting langskomt en je teckel niet is opgegeven, terwijl-ie enthousiast kwispelend om de bezoeker heen loopt. Met een penning met jouw naam en nummer erop en twintig foto’s van hem in de hal, zodat je moeilijk kan roepen dat het een logé is.”

Changez!

Kim (54): „Mijn man had op het feestje meer gedronken dan waarmee je nog achter het stuur mag. Ik wil het niet goed praten, maar hij kan goed tegen alcohol en ziet beter dan ik in het donker, dus ik ben er met een gerust hart naast gaan zitten om naar huis te rijden. Toen we een controlefuik inreden, was het zo druk en gelukkig zo donker dat we – vraag niet hoe, drie dagen spierpijn – van plaats konden verwisselen. Ik snel over hem heen achter het stuur, hij onder mij door naar de passagiersstoel. Pook zat enorm in de weg. Ik drink niet omdat het mijn opvliegers erger maakt en kon probleemloos blazen. Ik weet dat we de boel belazerd hebben, maar het zou voor onze zaak echt een ramp zijn geweest als hij zijn rijbewijs was kwijtgeraakt.”

Strippentruc

Andrea (59): „In de tijd van de strippenkaart had ik er via een vriendje eentje die speciaal was bewerkt. Je kon ’m afstempelen en nadat je was uitgestapt de stempel wegvegen. Als arme twintiger heb ik zo zeker anderhalf jaar vrijwel gratis met de bus kunnen reizen. Toen werd ik betrapt door een oplettende controleur. Gênant, maar als je geen cent te makken hebt, ben je blij met elke meevaller.”

Opgefokt

Djuna (38): „Omdat mijn auto naar de garage moest voor de APK, leende ik die dag de scooter van mijn zoon om naar mijn werk te gaan. Op de terugweg kwam ik in een controle terecht en stond ik opeens tussen de opgefokte pubers bij een rollerbank, met een scooter die flink bleek te zijn opgevoerd. De pubers waren vol bewondering en vonden het allemaal ’naaaaice’ en ’awesome’, ik was vooral boos dat mijn zoon tegen alle afspraken in had gesleuteld. De boete was 250 euro, het kentekenbewijs moest worden ingeleverd, de scooter moest worden herkeurd door de RDW en de kosten om ’m weer in originele staat te brengen, kwamen ook voor onze rekening. En dat allemaal om een paar kilometer harder te kunnen rijden. Raad eens hoe blij ik was toen ik het ding een half uur lang naar huis mocht duwen?”

Namen zijn gefingeerd.

