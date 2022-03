Chefkok Estée (31): ’Ik heb veel stress, maar kan wel een inspirator zijn’

Hoe ging je carrière als chef van start?

„Koken deed ik van kinds af aan al, dat zat echt in onze familie. Ik was net 20 toen ik de eerste Nederlandse Masterchef won. Met het prijzengeld opende ik ’t Amusement, mijn eigen restaurant. Als ik erop terugkijk vraag ik me weleens af hoe ik het in godsnaam voor elkaar kreeg om zo jong mijn eigen restaurant te hebben. Maar onbevangenheid kan je best ver brengen als je niet weet niet wat er allemaal fout kan gaan. Ik heb het tv-programma 24 Kitchen na de winst zelf een brief gestuurd, omdat ik een screentest wilde doen. Na een half jaar kreeg ik reactie en mocht ik mijn eerste aflevering van het programma ’Makkelijke Maaltijd’ presenteren. Ik zou echt niet meer weten wat ik toen maakte.

Ik heb verschillende zaken gehad en heb al vier jaar een Eetwinkel, STROOM. Maar mijn hart gaat sneller kloppen van gastronomisch koken op hoog niveau en minder van koffiezetten. Daarom verkoop ik de eetwinkel per 1 april.”

Hoe kook jij thuis?

„Thuis kook ik helemaal geen gastronomische gerechten. Gister maakte ik aubergine met Parmezaanse kaas en de dag ervoor aten mijn vriend en ik zalm met geroerbakte noedels. Ik vind dat je kookt voor de gelegenheid en thuis hoeven dat dus geen hoogstandjes te zijn. Mijn vriend kan ook prima koken, maar sinds we samenwonen trek ik het meer naar me toe. Hij vindt het ook heel komisch dat ik elke keer als ik thuiskomt als eerste vraag wat hij die dag heeft gegeten. Inmiddels beantwoordt hij die vraag uit zichzelf, hij ziet de vraag al aankomen.

Eigenlijk kan ik met elke boodschappentas iets heel bijzonders maken. Koken hoeft ook helemaal niet ingewikkeld te zijn. Met kwalitatief goede ingrediënten en de juiste combinaties kan er niet veel misgaan. Maar dan moet je wél weten wat een goede combinatie is. Daarom moet je heel veel proeven en een bibliotheek aan smaken opbouwen in je hoofd. Het kan mensen echt tegenhouden om te gaan koken als ze niet weten welke smaken ze moeten combineren. Ik ben dan ook kookboeken gaan schrijven om die mensen smaak aan te leren.”

Wat is jouw grootste valkuil?

„Iets wat ik vaak te horen krijg is dat ik te ingewikkelde gerechten in mijn kookboeken heb staan. Terwijl ik ze voor mijn doen dan al heel erg versimpeld heb. Dat is dus wel een actiepuntje, mocht ik een vierde kookboek gaan schrijven. Mijn andere valkuil is stress. Door corona zit mijn halve personeel thuis in quarantaine. Daardoor zit ik met de gebakken peren, en moet ik invallen waar nodig. Er ligt veel verantwoordelijkheid op mijn schouders als dingen niet perfect lopen. Maar ik probeer aan stress te werken door goed voor mijn lijf te zorgen en het erover te hebben met mijn omgeving. Ik krop de gevoelens niet op.”

Hoe vaak eet je vlees per week?

„Ongeveer vier keer per week. Sommige dagen zijn dat een paar spekjes door de pasta, maar andere dagen is dat een entrecote. Ik ben door mijn vriend veel groente gaan eten en we houden ook wel van een stukje vis. Ik let niet per se op hoeveel vlees ik eet, maar wel op waar het vandaan komt. Dat geldt trouwens voor al mijn ingrediënten. Ik zou nooit sperziebonen uit Zimbabwe, of avocado’s uit Peru kopen. Wat moet daar allemaal wel niet mee gebeurd zijn om het vers in Nederland te krijgen. De smaak gaat daar ook echt aan onderdoor. Dat mijn ecologische voetafdruk eronder lijdt is voor mij de laatste stok achter de deur om alles uit Europa te halen.”

Let je erg op je gewicht?

„Voor mijn beroep proef ik heel veel kleine hapjes. Ik ben er heel druk mee om elk gerecht perfect samen te laten komen. Maar soms proef ik op een dag in de keuken zo veel dat ik ’s avonds geen trek meer heb. Ik vind het heel belangrijk om fit te blijven en heb geen moeite met mijn gewicht. Ik moet ook wel zeggen dat ik weinig aanleg heb om aan te komen. Ik sport ook heel veel, vijf keer per week doe ik aan poweryoga. Ik vind dat ik best gezond eet, maar kan ook zo een halve zak chips of een reep chocola opeten. Omdat ik een enorme zoetekauw ben, en suiker natuurlijk niet supergoed voor je is, wil ik al heel lang een suikervrije week doen. Maar dat is me tot nu toe nog niet gelukt, omdat de verleiding toch te groot is. Ik hoef geen suikervrije brownie, het moet wel een echte zijn.”

Hoe kijk je aan tegen roken en het drinken van alcohol?

„Als ik uit eten ga kan ik wel twee glazen wijn drinken, maar thuis drink ik nooit. Ik drink misschien twee glazen in twee weken. Ik proef wel eens wijnen voor het restaurant, om te kijken of ze goed bij de gerechten passen. Maar eigenlijk spuug ik die altijd uit of neem ik maar hele kleine slokjes. Van sigaretten heb ik ook nog nooit een trekje genomen.”

Merk je dat je anderen inspireert?

„Ik ben niet het beste voorbeeld voor een gezond leven, omdat ik veel stress ervaar. Maar voor jonge ondernemers kan ik wel een inspirator zijn, omdat mensen het inspirerend vinden dat ik als vrouw een leidersrol heb. Mijn restaurantteam inspireer ik door hard te werken en te laten zien hoever je kan komen met een visie, terwijl je nog wel met beide benen op de grond staat.”

Wil jij ook in deze rubriek? Wij zoeken nog leuke dames die willen inspireren met hun leefstijl. Stuur een mailtje met je naam, telefoonnummer, motivatie én twee actuele foto’s (portret en totaal) naar oproep@vrouw.nl.