Daghoroscoop 23 maart

VANDAAG JARIG

Er is veel activiteit in uw horoscoop en dat duidt op plotselinge en ingrijpende veranderingen in de loop van het jaar. Die zullen vooral impact hebben op uw familie en huiselijke omstandigheden. Uw gezondheid is een punt dat extra aandacht verdient; doe kalm aan in de herfst.

RAM

U kunt behoorlijk over de rooie raken; zoek liefst een fysieke uitweg voor opgekropte gevoelens. Ga naar buiten; joggen o.i.d. Schenk aandacht aan uw ingevingen op financieel gebied en overwin uw weerzin tegen een fusie of overname.

STIER

Het kan tegenzitten als u denkt te kunnen vorderen met een grote klus en de hulp waarop u rekent, blijft uit. Uw baas kan kritisch en onplezierig uit de hoek komen en er kunnen u extra taken worden opgelegd zonder extra compensatie.

TWEELINGEN

Pessimisme kan u belemmeren van iets leuks te genieten. Een nieuwe relatie kan gebukt gaan onder de kritiek van vrienden of naasten en de bijna onvermijdelijke ruzie zal niet per se uw schuld zijn. Niets is zoals het lijkt.

KREEFT

U kunt rusteloos zijn en willen ontsnappen aan de routine van alledag. Misschien kunt u er even tussenuit of uw werk onderbreken voor een computerspelletje. Een flirt met iemand met een buitenlandse komaf kan serieus worden.

LEEUW

Raak niet gefrustreerd als een project waarmee u bezig bent niet opschiet; niet alles is bereikbaar. Iemand kan proberen u te intimideren. Beoordeel uw eigen inbreng kritisch en vraag u af of u niet meer kunt doen.

MAAGD

Uw denken wordt emotioneel beïnvloed en u hebt een levendige fantasie. Dat is oké als u vaak van koers verandert en u creatieve oplossingen moet bedenken. Handel zaken af en stel keuzes niet uit als nieuwe informatie vrijkomt.

WEEGSCHAAL

Op financieel gebied kan het een gevaarlijke dag worden. Als u nu een vriend geld leent kunt u zowel het geld als die vriend kwijtraken. Bemoei u niet met het geld van anderen. Wees niet te perfectionistisch of te kritisch.

SCHORPIOEN

Sta klaar om anderen te steunen en doe dat vriendelijk en geduldig. Probeer mensen gelukkig te maken; met diplomatie komt u een heel eind. Werk liever aan iets waarmee u al bent begonnen dan iets nieuws op poten te zetten.

BOOGSCHUTTER

Reserveer, als dat kan, deze dag voor uzelf – u hebt te weinig zelfvertrouwen om u nu onder de mensen te begeven en kunt aan uw ideeën twijfelen waardoor u nerveus zult zijn. Besef dat creativiteit veel waard is.

STEENBOK

Oefen een presentatie of speech op een goede vriend(in) en luister naar de kritiek. Het commentaar zal bruikbaarder zijn dan u nu denkt. Vrienden willen u graag terzijde staan, maar u moet ze daartoe wel de kans geven.

WATERMAN

Besluit hoeveel tijd u bereid bent in uw carrière te steken. Met een collega kan onenigheid ontstaan over een deadline of uw partner voelt zich tekort gedaan. Doe meer moeite om er te zijn voor degenen die u nodig hebben.

VISSEN

Studeer liever alleen dan met anderen als u zich iets eigen moet maken; de kans is groot dat u een ander werktempo hebt of elkaars visie niet begrijpt. U hebt de neiging vaag en onpraktisch te zijn waardoor communicatie stroef verloopt.