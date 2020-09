Ellen (53): Ik krijg de kriebels van buren

“Ik voel me kwetsbaar omringd door buren. ‘Waar kom je vandaan? Waar ga je naartoe?’ Ik krijg daar de kriebels van. Ook maakt het me onrustig, zo’n vaste woonplek. Ik wil ieder moment op avontuur kunnen gaan. Die drang kwam pas redelijk laat, op mijn 48e, maar was zo sterk dat ik eraan toegaf.

Camper

Eerder had ik alle hokjes aangevinkt, een goedlopend bedrijf, een mooi huis, maar ik vond dat leven maar saai. Van de ene op de andere dag zegde ik alles op en ben ik met mijn camper de grens over gegaan. Anderen vonden dat gek, maar ik trok jarenlang door de mooiste gebieden van Europa. Ik was zielsgelukkig. Wanneer ik in Nederland moest zijn, koos ik voor een huis op wielen. In een caravan op een natuurcamping in de Brabantse bossen zat ik prima op mijn plek, maar de vakantiegangers zagen me als paria. Wie woont er nu in een caravan? Ze draaiden zich snel om en liepen weg. Dat doet pijn, maar het zegt meer over hen dan over mij.

Spanje

Ik volg de stem in mijn hart, iets wat veel mensen niet durven. Die stem vertelde me bijvoorbeeld dat ik in Spanje gelukkig zou zijn, en dat was ik tot voor kort ook. Corona gooide roet in het eten: van de lockdown daar werd ik ongelukkiger dan van een vaste plek in Nederland. Zolang de pandemie duurt, woon ik daarom op een woonark in Friesland. Dat is wennen, al die buren die ineens bij me binnenkijken. Het helpt dat ze hartstikke vriendelijk zijn én dat ik weet dat ik hier niet voorgoed blijf. Mijn bezittingen passen in vijf dozen die ik bij iemand op zolder kan stallen. Dus zodra het kan vliegt deze vrije vogel weer uit. Het liefst weer naar een natuurgebied met andere vogels als buren.”

Dit stukje staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen.