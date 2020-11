Ben jij contacten verloren door coronadiscussies?

Wel of geen afstand houden? Wel of geen mondkapje... Discussies die al maanden door de samenleving gonzen. Zo’n drie maanden geleden berichtte Trouw, na navraag onder 8.000 Nederlanders, dat 10% gelooft dat er ’vieze spelletjes’ worden gespeeld rondom corona. Wanneer 1 op de 10 mensen met deze gedachte speelt, is de kans groot dat binnen elke vriendengroep of familie wel íemand twijfelt of corona geen ’complot’ is.

Vaccinatie

Zo vertelt Hilde Dix (71) in De Telegraaf dat zij niet met haar vriendin over vaccinatie moet praten. „Zij vindt dat allemaal vergif. Als ik dan met haar de discussie aanga, word ik snel kwaad. Want ondertussen wil ze wel gewoon overal naartoe reizen met het vliegtuig en baalt ze ervan dat dat niet kan.” Menigeen die een soortgelijke discussie ook al eens heeft gevoerd binnen de vriendengroep en/of familie.

Praat mee

