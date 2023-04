Puberdochter kleedt moeder: ’Strakke broeken zijn echt niet meer leuk!’

Mare (14), dochter van Cultuur & Mediajournalist Colette Boegman (47): „Mijn moeder heeft meestal skinny jeans en een trui of blouse aan. Heel soms met een jasje erover. Ik vind strakke broeken echt niet leuk meer, dus ik zou haar graag in wat ruimere kleding zien. En met wat meer kleur!”

Mare: „Ik heb gekozen voor een lichte baggy jeans en een wat wijdere oranje trui. Helemaal mijn smaak! Hoewel, die oranje trui zou ik waarschijnlijk zelf niet aan doen. Maar ik vind ’m wel bij mijn moeder passen.”

Mare: „We hebben zelfs een zwarte ‘deeltrui’, want we hebben dezelfde maat.” Ⓒ FERIET TUNC

Colette: „Ik ben vrij smal en heb bij wijde kleding snel het gevoel dat ik erin verdwijn. Maar ik moet zeggen: het zit lekkerder dan ik dacht. Bij mijn kledingkeuze kijk ik altijd vooral of het warm én comfortabel is. Dat is deze outfit zeker. Ook vind ik het oranje erg leuk; het knalt lekker.”

Mare: „Ik geef mijn moeder wel vaker kledingadvies, bijvoorbeeld tijdens het winkelen. We hebben zelfs een zwarte ’deeltrui’, want we hebben dezelfde maat. Het is al meerdere keren gebeurd dat ik die trui wilde aandoen, maar hem niet kon vinden. Dan kwam ik beneden en zag dat mijn moeder de trui al droeg. Ik hoop dat dat met deze broek niet weer gaat gebeuren!”

Meer VROUW

Dit artikel staat in het nieuwe VROUW Magazine (elke zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen. Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.