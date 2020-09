’Mijn man wil geen seks meer’

Mijn man (64) kreeg zeven jaar geleden een beroerte die ons leven voorgoed veranderde: de eerst zo vrolijke en spannende man was niet meer. Inmiddels weigert hij ook om seks met mij te hebben. Terwijl, vóór de beroerte was ons seksleven fantastisch. Elke dag beleefden we wel een avontuurtje. Nu wil hij me niet eens meer kussen of knuffelen, laat staan mijn seksuele behoeften bevredigen. Dat is, na een huwelijk van dertig jaar, best moeilijk om te verteren. Dit alles onder het nom van ’impotent’.

Seks

Maar ik denk dat er meer aan de hand is. Vroeger was ik gek op koken en bakken en snoepte ik te veel. Hierdoor was ik iets wat mollig. Maar de beroerte van mijn man was een wake-up call: ik ben sindsdien bewuster gaan leven, gezonder gaan eten en veel gaan sporten. Hierdoor ben ik een stuk afgevallen en voel ik me veel beter in mijn vel!

Hij heeft hierover allerlei opmerkingen „Waar zijn je vetjes?”, „Ik mis mijn dikke vriendin” en „Als je nu een groot stuk taart eet, geef ik je misschien een knuffel.” De sfeer tussen ons is vreselijk en we hebben inmiddels bijna elke dag ruzie. Ik wil het liefste seks, maar als dat er dan niet inzit, ben ik tevreden met liefde, warmte en gezelligheid. Maar mijn man is harstikke kil geworden. Ik heb van alles geprobeerd, maar ik word elke keer weggemept en aangekeken alsof ik vies ben.

Mantelzorger

Dus eigenlijk wil ik hem verlaten. Deze ’nieuwe’ man verdient mijn liefde, tijd en zorg niet meer. Maar ik kan hem niet aan zijn lot overlaten. Sinds de beroerte ben ik tevens zijn mantelzorger en ik weet dat onze (klein)kinderen het mij niet in dank gaan afnemen als ik opeens met de noorderzon vertrek. Maar dat neemt niet weg dat ik verlang en fantaseer over andere mannen.

Zoals die leuke monteur die altijd door de straat rijdt. Dus, elke keer als er iets kapot is (en dat is - heel gek - vaker dan voorheen), trakteer ik hem even op een kopje koffie met een gezellig praatje. En dan bespeur ik toch iets van een vonkje. Niet dat ik er iets mee zou doen als het echt zo was... Aan de buitenkant ben ik vrolijk, slank en mooi opgemaakt, maar achter dat kleurrijke masker ben ik diepbedroefd. Het enige mooie is dat ik mijn (klein)kinderen vaak zie. Daar houd ik me aan vast.

Deze rubriek is gebaseerd op waargebeurde verhalen.

