Deel 27 - Op date met een voetfetisjist: worden er tenen gelikt?

„Wanneer mag ik je voetjes een keer komen masseren?” popt op op mijn telefoonscherm, nadat ik net een foto op mijn Stories heb gedeeld, in mijn zondagse kloffie met blote voetjes. Ik krijg niet vaak directe berichten op Instagram maar áls er mannen in mijn ’DM sliden’, zijn de verzoekjes op de één of andere manier altijd next level. ’Rustig Nordin, ik ken je niet!’, wil ik antwoorden maar ik houd het op ’gezien’.

Vreemde voeten

Nog geen week later heeft Nordin mijn voetjes kennelijk alweer gespot (hij volgt me op de voet!), want opnieuw krijg ik een massage-aanbod. „Ik zou wel raad weten met die voetjes.” Urgh! Ik rol met mijn ogen. Wat moet die vent toch met mijn voetjes? Ik heb geen lelijke voeten, maar ik had nu ook weer niet door dat ze zó mooi waren dat een complete vreemde er zo van zijn (voet)stuk door kan raken.

Een aanbieding voor een massage had ik normaal met beide voeten aangegrepen, maar deze laat ik even links liggen. Tot mijn verbijstering begint Nordin nu echter doodleuk ook op foto’s op mijn feet…sorry feed te reageren. Oude foto’s waarop mijn stappers in het voetlicht traden, worden opeens overstelpt met vlammetjes, hartjesogen en… telkens weer dat voorstel. Hoezo voet bij stuk?

Lekker bijverdienen

„Je moet hem extra foto’s en filmpjes van je voeten verkopen”, grapt een vriendin. „Lekker bijverdienen!” Extra betaalde footage, geen slecht idee. Want wat kan mij het schelen dat iemand los gaat op mijn voeten? In het ergste geval slingert hij ze het web op. Ga maar bewijzen dat het echt míjn voeten waren! En terwijl ik me inbeeld hoe mijn voetjes het web over zouden nemen, vraag ik me af: hoe heeft Nordin míj eigenlijk ontdekt? Instagram staat vol voeten. Hoezo ligt ’ie nu aan mijn voeten?Ik begin helemaal geïntrigeerd te raken door deze voetfetisjist. Wat beweegt deze man? En hoe zou zo’n massagebeurt verlopen? Spreken we bij hem thuis af en is het enkel een kwestie van ontvangen? Of heeft het meer voeten in de aarde? Kan ik echt achterover leunen, mijn voeten laten kneden en na een uurtje weer weglopen? Voelt toch een beetje alsof ik ’m dan als voetveeg behandel. Is de voetfetisjist dan wel aan zijn trekken gekomen? Of moet er ook getramplet (voetstapjes van iemands buik naar zijn/haar gezicht) worden? Worden er tenen gelikt? En krijg ik mijn sokken nog wel terug? Zo. Veel. Vragen.

Digitale voetafdruk

In mijn hoofd buit ik Nordins fetisj helemaal uit, wordt het mijn beste bijbaantje en kan ik voor eeuwig op grote voet leven. In werkelijkheid heb ik al negen onbeantwoorde massagevoorstellen in mijn inbox en ben ik te laf om te reageren. Net wanneer ik besluit tot actie over te gaan, zie ik bij een vriendin een foto van haar vers gelakte teennagels met daaronder.. een reactie van Nordin. Diezelfde week loopt ze van zijn buik over zijn gezicht. Als je het hebt over het gras voor de voeten wegmaaien.. Mijn vriendin ten voeten uit. Geen concurrentiestrijd is haar te gek. Ik kan fluiten naar die extra poen, maar wel met een smetteloze digitale voetafdruk!