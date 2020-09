Ingrid: Vóór het ongeluk werkte ik 60 uur in de week

Ingrid van Casteren Ⓒ Ingrid van Casteren

Ingrid’s leven werd op haar 28ste in één klap verwoest. Nadat ze in 2005 een ongeluk kreeg dat haar flinke letselschade opleverde, trok ze bij haar verzekeraar aan de bel. Maar in plaats van haar medische kosten uit te keren, beweert de verzekeraar dat Ingrid (42) ALS heeft. Na vijftien jaar strijden met de verzekeraar en het langzaam uitvallen van haar lichaam, lijkt haar situatie uitzichtloos. Aan VROUW vertelt ze háár kant van het verhaal. Onderaan dit artikel lees je de reactie van de betreffende verzekeraar.