Weekmenu #3 van de VROUW Lekker in je vel-challenge 2021

Adem in adem uit en relax… Dit is voor veel mensen makkelijker gezegd dan gedaan. In de huidige tijd is het een kunst om voldoende tijd vrij te maken voor rust en ontspanning. Maar ontspanning is heel belangrijk, want tijdens die relaxmomenten kunnen je lichaam en geest herstelwerkzaamheden uitvoeren, zodat je goed blijft functioneren.

De focus ligt deze week daarom op beter ontspannen en slapen. Dat doen we door voor voedingsmiddelen te kiezen die kalmerend werken en voedingsmiddelen te vermijden die ons lichaam stress kunnen geven.

Weekmenu #3 en boodschappenlijstje

VROUW Lekker in je vel-challenge weekmenu #3

VROUW Lekker in je vel-challenge boodschappenlijstje #3

Deze menu's komen uit het speciale VROUW Lekker in je vel-challenge receptenboek. Daarin vind je alles over deze vierweekse challenge én allerlei handige tips van Isa, Medina en verschillende specialisten.

