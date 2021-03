Kapseltrends: welke nieuwe coupe kies jij?

Een halflange haarlengte is hot

Eén van de opvallendste trends dit voorjaar is de halflange haarlengte. Geen haar tot op de kont, maar een bob of lob (langere bob) om de lente mee te starten. Haar tot op de schouders of net iets erboven maakt je niet alleen jong, het geeft je coupe een oomph. Het laat je haar bovendien dikker en voller lijken.

Niet voor niets liet Wendy van Dijk vorige week haar coronakapsel tot de helft inkorten. Qua styling is het de kunst om in de uiteinden een zo natuurlijk mogelijke slag te creëren met een beachspray of een krultang. De look moet er namelijk optimaal gezond en beachy uitzien.

De lob. Ⓒ IVY Hair Care

De bob. Ⓒ Sisley Hair Ritual

De comeback van de pony

Naast het halflange kapsel komt ook de pony weer terug. Omdat deze heel goed bij het halflange kapsel past, kun je je nieuwe look eventueel ook stapsgewijs aanpassen. Start bijvoorbeeld met trendy curtain bangs, een langere pony die letterlijk als een gordijntje open valt, en laat ‘m - als iedereen aan je pony gewend is - korter en recht knippen.

Katja Schuurman heeft al voor de pony gekozen. De pony, in welke vorm dan ook, omlijst als het ware het gezicht en trekt de aandacht naar de ogen.

De pony is weer in. Ⓒ IVY Hair Care

Cappuccino balayage

Ben je na al die thuiskleuringen toe aan een nieuwe tint? Kies in je bob of lobkapsel dan voor een zachte balayage (dus geen harde strepen) van natuurlijke beige- en bruintinten. De balayage is een kleurtechniek waarbij je eigen basiskleur speelser wordt gemaakt met lichtere of donkere plukjes.

Het is de ideale manier om dimensie aan een kapsel te geven en als brunette meer blond in het haar te creëren. Voor blondines zorgt het voor een minder egaal blond kapsel. In plaats van bij highlights begint de kapper bij een balayage iets verder van de haaraanzet met het ‘vegen’ van de verf richting de uiteinden. Het uiteindelijke resultaat moet de kleurschakeringen van een zachtromige cappuccino krijgen.

In plaats van bij highlights begint de kapper bij een balayage iets verder van de haaraanzet met het ‘vegen’ van de verf richting de uiteinden. Ⓒ Kerasilk

Scheiding aan de zijkant

Na het knippen en kleuren bij de kapper is het natuurlijk de kunst om je kapsel zo lang mogelijk zo te houden. Probeer het na je eerste wasbeurt thuis op dezelfde manier te stylen als de kapper. Onthoud dat we de middenscheiding vanaf nu links laten liggen en dat we ‘m dus aan één zijkant dragen. De trend van al je haar naar één kant vergt minimale moeite, maar heeft een maximaal effect. Het is supervrouwelijk, een beetje flirterig en past dan ook perfect bij de zomer.

Trek tijdens het föhnen een strakke zijscheiding en zwiep je haar naar één kant. Aan de kant van de scheiding wordt het haar achter het oor gedragen. Gebruik bij steil haar een steilltang die je van het gezicht af draait richting de onderkant om zachte golven te creëren. Een klein beetje haarspray over de scheiding en bij de oren zorgt voor extra versteviging.