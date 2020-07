Dagmar is stewardess: Toen pas drong de impact goed door

Ⓒ Fotografie: Stef Nagel

Hoe is het om ineens maandenlang aan de grond te staan, terwijl je gewend bent om de hele wereld over te vliegen? Deze drie stewardessen van KLM, Transavia en Corendon kunnen niet wachten tot zij hun vleugels weer mogen uitslaan. In dit deel: Dagmar van Ooteghem (32). Dagmar werkt nu bijna negen jaar voor Corendon, is purser en woont samen met Julian.