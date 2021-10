Deel 4: ’Twaalf jaar leeftijdsverschil? Daar voel je niks van!’

Ik dacht altijd wel een flirterige sfeer te voelen bij de jongen van het postkantoor, maar nu wist ik het officieel. Hij had mijn nummer gevraagd en appte of ik zin had om wat leuks te gaan doen. Nu ben ik altijd wel in voor een gezellige planning, maar Max bleek 21 jaar te zijn en ik had nog nooit iemand gedate met een leeftijdsverschil van meer dan 3 jaar.

De reacties

“Daar voel je niets van!”, “Je hoeft toch niet met hem te trouwen!”, en “Ik verbied het je!”, waren enkele reacties van mijn vriendinnen. Maar binnen de kortste keren hadden Max en ik een date. Hij haalde me met zijn scooter op en nam me mee naar zijn favoriete Thaise restaurant in Amsterdam-Zuid. We hadden al zo veel met elkaar gekletst bij het postkantoor (ik stuur namelijk nogal eens een pakketje retour) dat we ontzettend goed klikten. Hij kon mijn straatpraat wel waarderen ik vond zijn veel te toffe houding juist weer schattig.

“Hoe gaan we dit dan doen, Maartje?” zei hij halverwege het diner. “Ik ben echt toe aan iets serieus. En jij hebt natuurlijk ook je dochter.” Max maakte zich al zorgen, terwijl ik nog niet eens wist of ik op romantisch vlak überhaupt iets met hem zou kunnen doen. “We kunnen toch gewoon kijken hoe het loopt”, stelde ik voor. En dat deden we.

Zoenen?

We gingen samen sporten, naar de bios en liepen in de stromende regen over het strand (als je het hebt over romantisch...). Maar er gebeurde niets. Over de app zei Max dat-ie het moeilijk vond om zich in te houden, dat-ie me mega aantrekkelijk vond en me alle hoeken van de kamer wilde laten zien. Wanneer we samen waren voelde het ongemakkelijk vriendschappelijk. Aangezien ik zelf nooit een eerste stap zet, maar wel heel goed ben in voorzetjes geven, appte ik hem: “Je kunt me gewoon zoenen hoor”. Alle keren dat we elkaar daarna zagen bleef een kus echter uit.

Ik kon aan Max merken dat hij ook zijn twijfels kreeg over dat rooskleurige ‘nog lang en gelukkig’ van ons. Hij nam steeds vaker alleen ’s avond contact met me op. In plaats van relatiemateriaal leek het opeens of ik alleen nog maar een ‘moeder die hij wel een keertje wilde doen’ was. Aan de telefoon was hij steeds vaker kortaf en in zijn appjes zelfs onaardig en drammerig.

Hotel mama

Op een zaterdagmiddag rond 1 uur belde hij me. “Wat ben je aan het doen? Ik wil je zien! Heb je zin om naar mij te komen?” Ik had die namiddag nog geen planning, dus ik kon wel even bij Max langs, dacht ik. Ik was bovendien nieuwsgierig naar zijn huisje. Hij was tot nu toe alleen bij mij thuis geweest. “Is goed, ik kan er om 3 uur zijn. Stuur me even je adres”, appte ik. “Dan pas? Kan je niet nu komen? Ik heb eigenlijk maar een uur”, zei hij. “Mijn moeder komt zo alweer thuis.”

Of ik even een uurtje langs wil komen voor seks? En hij woont nog bij zijn moeder?! Het opmerkelijkst vond ik bovendien dat hij me nog nooit had durven zoenen, maar nu wél de ballen had me op te roepen voor een snelle middagsessie, ínclusief tijdsdruk. Ik bedankte hem voor het aanbod en blokkeerde zijn nummer. Geen twijfel meer: ik was absoluut een milf. En Max een motherf*cker.