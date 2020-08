Win: Bastiaan Ragas zingt live in jouw tuin!

„Voor de rol van Radames ontving ik uiteindelijk de John Kraaijkamp Musical Award voor ’Beste mannelijke hoofdrol’. Omdat mij nog regelmatig werd gevraagd om Verwarrend bestaan te zingen, heb ik het lied opnieuw uitgebracht. Heel actueel want - al gaat het oorspronkelijk over een onmogelijke liefde - de hele wereld leeft momenteel een verwarrend bestaan. Met zinnen als Mensen zo ver bij elkaar vandaan en Dromen broos en harten bang heeft het veel overeenkomsten met het nu.”

Tweede golf

„Het lied doet me ook denken aan al die (prille) liefdes die elkaar nu niet, of slechts beperkt, kunnen zien. Maar ook aan mijn zwager met het syndroom van Down, die zijn familie maanden niet heeft mogen zien. Zeker in de eerste maanden was daarvoor helemaal geen mogelijkheid. Leg dat maar eens uit aan iemand met down. Hetzelfde geldt voor mensen met bijvoorbeeld alzheimer; aan hen is de situatie evenmin uit te leggen. Het is een emotionele gevangenis. Zoveel mensen hebben verdriet. Vooral voor hen houd ik mijn hart vast voor een tweede golf.”

„Het bijzondere aan deze situatie is wel dat je het extra waardeert als je elkaar wel weer ziet. Toen mijn schoonouders en wij mijn zwager weer voor het eerst zagen was dat zo’n intens moment. Dat geeft hoop, net zoals het nummer. Het nummer geeft ook een gevoel van ’we komen hier wel uit’.”

Winnen

VROUW laat als eerste de hernieuwde versie horen. Maar nog leuker: Bastiaan kan het lied live in jouw achtertuin komen zingen tijdens een privéconcert dat jij kunt winnen! Voorwaarde is uiteraard dat de huidige coronamaatregelen nageleefd kunnen worden, waaronder het houden van 1,5 meter afstand.

Laat jouw meest bijzondere (onmogelijke) liefdesverhaal achter in een reactie op de bijhorende Facebook-post, laat weten wie jij uitnodigt (nogmaals: mits de mogelijkheid zich ertoe dient m.b.t. de coronamaatregelen) voor dit privéconcert én op welke datum het concert in jouw tuin mag plaatsvinden. Uit de ingezonden reacties zullen we een winnaar kiezen.

Niet gewonnen?

Vanaf 26 september staat Bastiaan Ragas in het theater met zijn show Lang zal je leven, waar hij ook de nieuwe versie van Verwarrend bestaan zal zingen.