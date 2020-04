Daghoroscoop 14 april

VANDAAG JARIG

Met Mars maar liefst 6 maanden in uw teken dit jaar (vanaf 28/6) zult u geneigd zijn te overdrijven waar het uw eigengereidheid betreft. Pas op dat u anderen niet in de wielen rijdt. Natuurlijk vindt u dat uw manier van leven de beste is, maar anderen hebben wel recht op respect.

RAM

U kunt vandaag doeltreffend zaken doen op allerlei niveaus. Leg de laatste hand aan iets dat binnenkort moet plaatsvinden en lever een solide stuk werk af. U kunt nu veel tot stand brengen en de basis leggen voor de weg vooruit.

STIER

Reken op een dag vol gebeurtenissen, maar u staat er niet alleen voor, anderen zullen helpen om alles op tijd voor elkaar te krijgen. Breng geen ideeën naar voren voor u voldoende research hebt gedaan. Handhaaf uw professionele standaard.

TWEELINGEN

Pauzeer een moment voor u een nieuwe weg inslaat. Neem de tijd om dromen een plaats te geven in uw denkproces, dan kunnen deze een nieuw licht werpen op de loop der gebeurtenissen. Iemand kan u een goed advies geven.

KREEFT

Projecten en relaties die niet van de grond kwamen kunnen nu op gang komen. Anderen zijn steeds meer bereid met u op te trekken als het om werk gaat. Een kleine meevaller kan u ertoe brengen iets extra lekkers in te slaan.

LEEUW

Maak zoveel mogelijk werk af ook al hunkert u naar rust. Zorg voor extra stabiliteit in uw leven door een stevige fundering te leggen. Als u er op het werk goed uitziet verschaft dat u meer aanzien. Een telefoontje zal bevredigend verlopen.

MAAGD

U kunt zich vandaag anders dan anders en zelfs uitdagend gedragen. Uw fantasie maakt overuren en dat zal schrijvers helpen en anderen die creatief actief zijn. Plan een vakantie later dit jaar naar een interessante bestemming.

WEEGSCHAAL

Er kunnen geheimen worden uitgewisseld en leuke afspraken gemaakt. Er kan een indrukwekkende gebeurtenis plaatsvinden op een moment dat niemand daarmee bezig is. Van een ernstig gesprek zal een positief signaal uitgaan.

SCHORPIOEN

Een positieve trend zorgt voor een gevarieerde en gelukkige dag. Kijk thuis eens goed om u heen; moet er niets gerepareerd worden of veranderd? Gebruik uw energie voor uzelf en de antwoorden op de vragen die u hebt.

BOOGSCHUTTER

Door stelselmatig beter uw best te doen kunt u meer gaan verdienen en zelfs een bonus in de wacht slepen. Extra inspanning zal zeker worden opgemerkt en om de hulp van een deskundige collega hoeft u slechts te vragen.

STEENBOK

U kunt met onverwacht geluk te maken krijgen of een verandering die positief uitvalt. Succesvol speculeren zal voor een keerpunt zorgen of iemand stelt een nieuw financieel plan voor dat u verzekert van toekomstige stabiliteit.

WATERMAN

Het eerste deel van de week kan onopvallend voorbij gaan al zit er ruim voldoende energie in de atmosfeer. Een perfect moment om toe te slaan als het ijzer heet is en uw praktische geest aan het werk te zetten voor een nieuw project.

VISSEN

Er kan veel voor elkaar worden gebracht als u focust en u extra inspant. Stel u proactief op als u een speciale taak moet volbrengen of een rapport moet schrijven. Onderzoek uw presentatie als u denkt te worden getest.