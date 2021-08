Laat jij je kind na de zomervakantie naar school gaan met coronaklachten?

De symptomen van een gewone verkoudheid komen op veel vlakken overeen met de klachten van het coronavirus. Zo zijn typische verkoudheidssymptomen zoals een loopneus, keelpijn, hoesten en koorts ook allemaal symptomen van het coronavirus. Met het oog op de verspreiding van het virus is daarom de regel dat je bij coronagerelateerde klachten thuisblijft en je laat testen.

Thuisblijven van school

Dit geldt ook voor schoolgaande kinderen. Bij klachten wordt verwacht dat zij thuisblijven en zich laten testen. In de praktijk blijkt dit niet altijd te gebeuren, aldus de Telegraaf, die meldde dat 53 procent van de docenten leerlingen met coronagerelateerde klachten toch in de klas ziet zitten.

Voor veel ouders betekent het thuishouden van een jong kind ook dat zij zelf thuis moeten blijven van hun werk. Jonge kinderen kunnen niet alleen thuis zitten, waardoor ouders vrij moeten nemen van hun werk om bij hun kind te blijven of zich in andere ingewikkelde bochten moeten wringen. Terwijl de kinderen dusdanig fit zijn dat zij gewoon naar school kunnen. Want welk kind heeft nou niet af en toe een snotneus?

Hierdoor neemt de kans op coronabesmettingen alleen maar toe, meldt de Telegraaf. Het is juist belangrijk om de basisregels in acht te nemen, hoe vervelend dat ook is voor ouders en kinderen.

Opening scholen

Of de scholen na de zomervakantie weer volledig open kunnen wordt volgende week bekendgemaakt. Het thuishouden van zieke kinderen is niet de enige manier waarop veel scholen het aantal coronabesmettingen nog kunnen inperken. Ook blijkt dat op een groot deel van de scholen de ventilatie nog niet in orde is, een basismaatregel die ook grote invloed kan hebben op de verspreiding van het virus.

Praat mee

