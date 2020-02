Daghoroscoop 1 februari

VANDAAG JARIG

U kunt op uw manier, onder invloed der planeten, idealistisch zijn en de wereld willen verbeteren. Bent u bij het milieu betrokken sluit u dan aan bij een groepering die deze materie ter harte gaat. Houd mensen te vriend die werkzaam zijn in of betrokken bij de scheeps- en voedselindustrie.

ZONDAG JARIG

Film en fotografie zijn sectoren die uw belangstelling hebben en waarin u geld kunt verdienen. Ook liefdadigheid heeft uw interesse en uw vrije tijdsbesteding kan daarmee te maken hebben. Maak vrienden in dat circuit; zij kunnen een belangrijke rol in uw leven (gaan) spelen.

RAM

In geldzaken bent u gewiekst en bereid te vechten voor hetgeen u wilt hebben. Sluit emoties buiten en onderhandel. Geef zondag uw romantische kant ruimte. U kunt voor de bijl gaan voor iemand en de hele dag met elkaar willen doorbrengen.

STIER

U zult zich aangetrokken voelen tot ongewone mensen en dat misschien tot ongenoegen van uw geliefde. Naasten voelen zich in de kou gezet als u meer tijd aan idealistische groeperingen en vreemden besteedt dan aan hen.

TWEELINGEN

Probeer minder emotioneel te reageren op omstandigheden en situaties. Dat is moeilijk maar cruciaal in zaken. Als uw niet gewiekst bent wordt u overgeslagen. Om persoonlijk te groeien moet u uit uw comfort zone treden.

KREEFT

Iemand die uit uw gezichtsveld verdween kan ineens voor u staan en de hereniging kan u ertoe brengen een paar veranderingen door te voeren in uw eigen leven. Focus op de grote lijnen; de details komen later wel.

LEEUW

Een gunstig weekend als u iets wilt verkopen en om met publiek om te gaan. Sta open voor verandering en variatie en verlos uzelf van restricties. Uw geest zal van het ene naar het volgende onderwerp springen. Durf te experimenteren.

MAAGD

Zaken ver van huis kunnen u bezighouden; wees voorzichtig als daaraan een risico kleeft. Weet dat u moet leren lopen voor u kunt rennen en stel besluiten waarover u in dubio verkeert liever nog een paar dagen uit.

WEEGSCHAAL

Een ideaal moment om met iets nieuws te beginnen als er maar geen hogere economie aan te pas komt. Met uw energie kunt u iets moois tot stand brengen als u zich goed concentreert. Etaleer uw originele stijl en persoonlijkheid.

SCHORPIOEN

Stop energie in een leuk, nieuw project en doe dat bij voorkeur samen met uw partner. Wat u doet, doet u meestal intensief, maar doe het niet om geld. Besef dat anderen u excentriek kunnen vinden, maar leg dat naast u neer.

BOOGSCHUTTER

Let op details en probeer iedereen in uw omgeving in evenwicht te houden. Zie niets over het hoofd dat onbelangrijk lijkt maar van belang kan worden. Let op hetgeen u eet en drinkt en beweeg voldoende.

STEENBOK

Geef toe aan de behoefte alleen te zijn en met een nieuwe taak of opdracht te beginnen. Laat uw artistieke ader vloeien en laat uw fantasie voeden door uw gevoelens. Schrijven wordt begunstigd; het kan tijd zijn voor een publicatie.

WATERMAN

De zaterdag staat vaak in het teken van huishoudelijke taken maar moet ook de ontspanning bieden waaraan u na een drukke week behoefte hebt. Onderhoud relaties die niet met uw werk te maken hebben; maak afspraken.

VISSEN

Een communicatief weekend; u kunt zich tot de leider ontpoppen van de mensen die uw pad kruisen. Op reis kunt u met vertraging te maken krijgen; gebruik de tijd bijv. om te mailen. Ga zondag iets origineels doen met uw geliefde.