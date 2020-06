Daghoroscoop 8 juni

VANDAAG JARIG

Uw horoscoop toont dat u zich aangetrokken voelt tot mensen met geld; rijkdom windt u op, met name als diegenen werken in de gezondheidszorg of persoonlijk betrokken zijn bij uw gezondheid. Dat duidt op een praktijk-romance, maar dat zal, zeker niet dit jaar, tot een huwelijk leiden.

RAM

Laat u begeleiden door een professional als u zich creatief wilt uiten. Zet ideeën op papier zodra ze bij u opkomen. U kunt in een spraakzame, flirterige stemming zijn en wat u zegt zal zijn doel raken, omdat u voelt wat anderen beweegt.

STIER

Het kan moeilijk zijn een helder beeld te krijgen van een situatie, vooral als er liefde in het spel is. Verspil uw eigen en andermans energie niet aan een emotionele uitbarsting. Onthoud u van kritiek op een naaste; ieder mens maakt fouten.

TWEELINGEN

Professionals onder u moeten heel voorzichtig zijn en feiten en fictie gescheiden houden. Misschien moet u meer dan eens uw plannen wijzigen. Pas op voor mensen die overdrijven. Beheers u in het verkeer en rijd niet te hard.

KREEFT

U kunt met uw creativiteit geld verdienen, maar uw financiële situatie blijft met ups en downs kampen. Ook kunt u problemen krijgen met meerderen; geef ze hun zin als ze u betalen of uw product afnemen. Overdrijf niet als u geld schenkt.

LEEUW

De werkweek kan met een verrassing beginnen; iemand gaat weg of trekt zich terug. Het kan uw carrière gunstig beïnvloeden. Verzorg uw uiterlijk; ga naar de kapper of koop een nieuwe outfit. Mensen waarderen u om wat u weet.

MAAGD

U kunt met uw speciale antenne gevoelige informatie opvangen, die spannend is. U zult zich het prettigst voelen als u alleen kunt zijn. Kap met een werkwijze die verouderd is. Zorg dat u de handen vrij hebt voor iets nieuws.

WEEGSCHAAL

Spreek af met vrienden of organiseer iets gezelligs bij u thuis. Praat niet over geld en geef geen financiële adviezen. Wat u denkt dat kan gebeuren zal niet gebeuren en u zou zich naderhand kunnen generen. Ga nu geen lening aan.

SCHORPIOEN

Zet door als u vandaag iets voor elkaar moet boksen. Blijf in balans en dwaal niet af. Wees u ervan bewust als u uw macht aanwendt en tracht te voorkomen dat u iemand kwetst. Een onverwachte verandering kan u plezierig treffen.

BOOGSCHUTTER

Er kan een ongewone gebeurtenis op het programma staan. Controleer vertrek- en aankomsttijden als u met reizen te maken hebt. Collega’s kunnen voor complicaties zorgen of u moet plotseling inspringen op onbekend terrein.

STEENBOK

Er kan een vonk overspringen tussen iemand met een originele uitstraling en u. Flirt er gerust een beetje op los, maar voorzichtig. Voorkom dat roekeloosheid u ertoe brengt een financieel risico te nemen. Rebellie heeft consequenties.

WATERMAN

U kunt prikkelbaar zijn als u besluiteloos bent over het voortzetten van een relatie of verbintenis. U hangt aan uw vrijheid; geef wel blijk van vriendschap en loyaliteit binnen de banden die u hebt en ook wilt behouden.

VISSEN

Er kunnen een paar strijdbijlen worden opgegraven die tijdelijk waren verstopt. Bespreek wat toch een keer besproken moet worden. Leg u neer bij feiten; het leven heeft het goed met u voor, dus verzet u er niet tegen.