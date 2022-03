Renée (56): ’Intermittent fasting gaf me weer grip op mijn leven’

Hoe ben je in je burn-outs terecht gekomen?

„Mijn eerste burn-out had veel te maken met mijn positie als directeur in Genève. Ik zat niet meer op mijn plek in het bedrijf en runde daarnaast een jong gezin met drie dochters. Op mijn werk focuste ik me op de verkeerde dingen, waardoor ik juist alle focus verloor. Ik had veel last van stress en slapeloosheid. Ik ontwikkelde dat jaar ook chronische hyperventilatie, dat kostte me veel energie.

Bijna tien jaar later had ik mijn tweede burn-out te pakken nadat ik terug verhuisde naar Nederland. Dat kwam door de combinatie van een hoge prestatiedruk op werk en een lastige acclimatisatie in Nederland. Het roer moest om en ik begon te leven volgens een methode waardoor ik weer grip op mijn leven kreeg. Via mijn online vitaliteitsplatform Renewmyday kon ik een platform bieden aan iedereen die een leefstijl ambieerde die leidt tot meer energie en minder stress. Dit deed ik samen met experts op het gebied van voeding, bewegen en slapen. Inmiddels is mijn bedrijf uitgegroeid tot een platform met 30 internationale gezondheidsexperts.

Wat is je levenswijze en hoe hou je het vol?

„Tijdens mijn zoektocht naar gezonder leven kwam ik terecht bij een opleiding voor intermittent fasting. Ik wilde het eerst niet proberen omdat ik een goed metabolisme had, maar het wekte toch mijn interesse. Ik ging eten in tijdsloten, dus ik at van ’s middags 12 uur tot ’s avonds 8 uur. De rest van de dag vastte ik. Ik doe dit nog steeds vijf dagen per week, al vier jaar lang. Tijdens het vasten drink ik twee espresso’s en gemberthee.

De structuur die vasten mij bracht maakte dat ik mijn angstaanjagende gevoelens uit mijn tweede burn-out verloor. Ik ervaarde vooral angst omdat ik nergens grip op had, veel ’overkwam’ me voor mijn gevoel. Als ik deze structuur nu los zou laten, ben ik bang dat de oude Renée terugkomt en ik de regie weer kwijtraak. Het volhouden lukt me daarnaast ook omdat ik alle positieve effecten van het gezond eten, in samenhang met goed slapen, veel bewegen, bewust ademhalen en reflecteren, voel op mijn lichaam en in mijn leven. Ik ben hierdoor een stuk rustiger in mijn hoofd, geniet meer van dingen, want ik heb een hoop meer energie, maak bewustere keuzes en sta volop in het leven.”

Zit jij op dit moment op je streefgewicht?

„Een streefgewicht heb ik niet echt, maar ik ben wel tevreden met mijn gewicht. Ik heb het geluk dat ik geen aanleg heb om aan te komen en ik heb ook altijd een voorkeur gehad voor gezond eten. Ik hou bijvoorbeeld helemaal niet van fastfood en snoep. Aankomen is naar mijn ervaring ook lastiger bij intermittent fasting, omdat je minder uren op een dag eet.”

Hoe vaak sport je en wat doe je?

„Fitness en cardio doe ik drie keer per week. Daarnaast doe ik elke dag 20 minuten yoga. Als ik opsta is dat het allereerste wat ik doe. Ik geef ook één keer per week yogales. Ik hou van wandelen en ik loop 10.000 stappen per dag, ook omdat ik anders rugklachten krijg.”

Hoe vaak eet je vlees?

„Ik was vroeger een enorme carnivoor, maar ik heb tegenwoordig helemaal geen zin meer in vlees. Ik eet wel één keer per week kip en twee keer per week vette vis, meestal zalm. Omdat ik voldoende groente, peulvruchten, graan- en sojaproducten, noten en pitten eet mis ik de voedingswaarden van vlees niet. Voor mijn jongste dochter (17) maak ik wel vaak vlees, zij vindt het lekkerder dan ik. Mijn middelste dochter (23) eet veganistisch, dus voor haar en mij maak ik dan tofu of tempeh.”

Hoe kijk je aan tegen roken en het drinken van alcohol?

„Al jaren ben ik faliekant tegen roken. Ik heb vanaf mijn 18e tot mijn 28e wel gerookt, maar ik ben dolblij dat ik ben gestopt.

Alcohol ligt bij mij ingewikkelder. Mijn zus stopte 2,5 jaar geleden met drinken en voelde zich geweldig. Daardoor ben ik destijds ook gestopt en verloor ik alle laatste symptomen van mijn burn-out. Ik had ’s nachts geen stress meer en verdoofde mijn gevoelens niet langer met alcohol. Op zomervakantie vorig jaar ben ik toch wel weer gaan drinken, omdat ik het gezellig vind, maar deze symptomen zijn niet meer teruggekomen. Uiteindelijk heb ik de 8 maanden voor die vakantie geen druppel alcohol gedronken. Dat heeft gezorgd voor een reset. Ik probeer het drinken van alcohol nu tot het weekend en speciale gelegenheden te beperken, maar dat lukt niet altijd.”

Doen jouw kinderen hetzelfde als jij of heb je voor hen andere regels?

„Mijn twee oudste dochters zijn ook bezig met gezonde voeding bezig en voldoende bewegen. Ze werken allebei voor mijn bedrijf. Ze worden aangeraakt door al mijn goedbedoelde adviezen met betrekking tot voldoende slaap, ademhalen en het nut van mediteren. maar ze leven hun eigen leefstijl. De jongste heeft niet echt interesse in gezond eten, maar is wel weer een enorme sporter.”

Wat is intermittent fasting?

„Intermittent fasting, beter Time Restricted Eating (TRE) genoemd, houdt over het algemeen in dat je 16 uur vast en 8 uur eet”, vertelt Hanno Pijl, hoogleraar diabetologie. „We weten niet precies hoe en waarom het werkt, maar wel dat TRE je biologische klok aanstuurt. Dat is belangrijk omdat die klok je hele stofwisseling coördineert. Dus wanneer je in tijdssloten eet krijg je een strakke aansturing van de klok, wat gunstig is voor onder andere je stofwisseling. Verder maakt 16 uur per dag niet eten je cellen sterker. Je lichaam ervaart vasten als stress waardoor het zichzelf gaat verdedigen tegen vormen van aanval zoals giftige stoffen en straling”, vertelt Pijl. „Voor zover ik weet zijn er geen nadelen aan intermittent fasting, behalve dat vasten gewoon niet voor iedereen haalbaar is. Het is heel persoonlijk of het werkt. Als je in de tijdsloten dat je wel eet voldoende en gezond eet, loop je geen kans op tekorten.”

