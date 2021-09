’Geen tegengas in een relatie? Heerlijk!’

Vader

„Mijn vader was nogal dominant. Als we ons al eens waagden aan een discussie, liep dat altijd uit op verbaal handgemeen. Met vlammende ogen schreeuwde hij dan dat ik mijn mond moest houden en dat ik nergens verstand van had. Ik zat immers op de havo en niet op het gymnasium zoals hij vroeger. Dus wie dacht ik wel dat ik was?

Eenmaal toe aan vriendjes werd ik natuurlijk meteen verliefd op een jongen met een enorm grote bek. Zo een die wel hield van een robbertje bekvechten. Zei ik A, dan zei hij B. En andersom. Ik dacht dat dat precies was wat ik nodig had: een man die weerwoord kon geven. Net als mijn vader vroeger.

Macho’s

Je ziet dat wel vaker; vrouwen die op een man vallen die op hun vader lijkt. En is het niet wat je altijd hoort en ziet in de media: macho’s zijn populair, goedzakken hebben het nakijken. Die krijgen steevast te horen dat ze niet voldoende tegengas geven.

Want dat hebben vrouwen kennelijk nodig: iemand die het per definitie niet met ze eens is. Lekker samen ruziemaken. Jongens, wat een feest.

Arend

Ik werkte al een tijdje als juf in groep 2 toen Arend op onze school kwam werken. Type: hondenogen, flannellen overhemd en net de verkeerde broeklengte. Maar wat kon ik fijn met hem praten. Hij was er altijd voor me. Als ik weer eens bonje had met mijn macho vriend, kon ik bij hem uithuilen. Hij zei nooit dat ik dom was, drong me zijn mening niet op, zei gewoon dat ik best weleens gelijk zou kunnen hebben; dat hij er zo nog nooit over had nagedacht. Bij Arend voelde ik me voor het eerst op waarde geschat.

Mijn vriendinnen kwamen niet meer bij van het lachen toen ik mijn stoere badboy inruilde voor de zachtaardige meester van groep 3. ’Dat ga je nooit volhouden,’ riepen ze, ’die vent is veel te saai voor jou. Wat moet je met zo’n doetje?’ Nou, inmiddels kan ik je dat precies vertellen: wat ik met dat doetje moet, is namelijk gewoon een heel leuk leven hebben. We hebben het, ook na vijf jaar, nog steeds erg gezellig samen. Ruzie? Dat woord staat niet in ons woordenboek.

Discussie

Natuurlijk zijn we het niet altijd met elkaar eens. Meestal gaat dat dan over kleine dingen. Ik wil een weekend naar Texel, hij liever naar Maastricht. Uiteindelijk sluiten we een compromis: de ene maand de ene trip, de maand erop de andere. Het hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn. En over de grote zaken van het leven, hebben we gewoon dezelfde mening. Ik denk dat dat ook de enige basis is waarop je een standvastige relatie kunt bouwen: dat je het met elkaar eens bent over dingen die er echt toe doen.

Dat hele ’ik heb tegengas nodig’-gedoe is volgens mij een one way ticket naar een snelle breuk en veel verdriet. Natuurlijk is het spannend in het begin, al die conflicten, de angst – dadelijk vindt hij me niet meer leuk – en de vlinders in de buik als hij je toch weer in genade aanneemt. Ik weet waar ik over praat. Ik heb zo’n relatie gehad. Gedonder in de glazen en daarna sappige goedmaakseks. Maar het was ook doodvermoeiend.

Geef mij mijn leven maar zoals het nu is. In andermans ogen misschien gezapig, in die van mij heerlijk ontspannen. En dat mijn vriendinnen mijn vent een watje vinden, boeit me verder niks. Ja, hij doet de afwas en strijkt ook nog. Maar geloof me, dat doet niks af aan zijn prestaties in bed.”

