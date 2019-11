Deel 15: ’Een week met de jongens en een dikke buik is best intensief’

Dus. Vandaag gingen we bowlen. Gezellig met het gezin, de laatste dag van de herfstvakantie. Het is vrijdag 25 oktober en ik ben 27 weken zwanger. Mijn vriend is sinds gisteren ook een paar dagen vrij, wat fijn is, want een hele week thuis met de jongens en een dikke buik is best intensief zullen we maar zeggen...

Bowlen

Ik ben al met ze naar de bioscoop en zo’n indoor speeltuin geweest en vanochtend bij ons in bed mochten ze kiezen wat ze wilden gaan doen. Bowlen was hun unanieme besluit. Vooral de oudste, Jimmy (6), had direct wilde verhalen. Hij was er echt supergoed in, want hij had het al twee keer gedaan met een feestje, hij wist precies hoe de computer daar werkte en met welke ballen je het beste een strike kon gooien. Nou, dat klonk veelbelovend…

Fanatiek

Eenmaal daar viel het toch een beetje tegen. Tenminste, voor hem dan. De reden: zijn broertje (4), die gewoon maar wat deed, had na de eerste ronde al flink wat meer punten. En dat trok de oudste slecht. Nou is hij al erg fanatiek ingesteld met alle spelletjes die we doen, dus we hadden het kunnen weten, maar zijn vrolijke glimlach werd steeds meer een grimas. Al snel zat hij als een boze puber met zijn armen over elkaar op de bank, wanhopig gefixeerd op het scherm waar de punten van onze andere kleuter steeds meer omhoog schoten.

In eerste instantie probeerde ik hem nog af te leiden met de glow in the dark-kettingen die we ter ere van de cosmic-editie hadden gekregen en toen dat niet hielp, hield ik hem de grote schaal nacho’s voor zijn neus (die ik eigenlijk vooral voor mezelf had besteld; ik heb de laatste tijd zo’n honger!).

Bozer

Helaas, ook dat mocht niet baten. Steeds bozer pakte hij woest een bowlingbal als hij aan de beurt was en ik hield mijn hart vast dat-ie niet in het plafond verdween. Dankzij de speciale kinderbumpers lukte het hem godzijdank om in ieder geval wat om te gooien, maar op de een of andere manier was dat net niet genoeg om zijn broertje in te halen.

En dat leidde uiteindelijk tot een boze Jimmy, oftewel: Monster Jimmy zoals we hem op zulke momenten ook wel noemen. Huilend en zwaar gefrustreerd sloeg hij zijn verlies gade, terwijl zijn broertje, die totaal geen medelijden had, voor zijn neus een extra vrolijk vreugdedansje deed. En dat waren pas de eerste 30 minuten…

Monster

De rest van het uur was dus echt fantastisch. Het volgende potje won ik (ik heb geen idee hoe, want èn mijn schoenen zaten te krap èn ik voelde bij elke worp mijn buik een beetje trekken - ik vermoed mijn banden - waardoor ik continu dacht: ’Ik ben veel te zwanger voor deze ongein’). Het potje daarna moesten we abrupt stoppen omdat onze tijd er alweer op bleek te zitten.

50 euro lichter (inclusief baanhuur, nacho’s en drankjes) stonden we een uur later weer buiten. Monster Jimmy was niet te genieten, mijn vriend was geïrriteerd door onze oudste creatie en ik had een harde buik van alle beweging. Alleen de 4-jarige was in zijn nopjes en genoot in de auto nog na van zijn grote overwinning.

Sterrenbeeld

Toen ik later uitgeput op de bank neerplofte en de baby in mijn buik verwoed voelde trappen, besloot ik voor de grap haar vermoedelijke sterrenbeeld op te zoeken. Ik ben 23 januari uitgerekend, maar omdat ik zo’n gevoel heb dat ze iets eerder komt (onze jongens zijn met 38 en 39 weken geboren), denk ik dat ze een Steenbok wordt. En ook dat belooft wat, zo las ik: Een Steenbok-kind houdt van gezelligheid en vindt het leuk om te helpen met klusjes. Hij of zij stelt echter wel hoge eisen aan zichzelf. Alles heel goed willen doen, is waar ze voor staan. En als iets dan niet lukt, berg je dan maar…

Ik lachte. Natuurlijk, ook dat past helemaal bij ons gezin. De eerste komende twintig jaar zie je ons in ieder geval niet meer terug op de bowlingbaan. Just in case…

