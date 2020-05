40 jaar geleden werd prinses Beatrix ingehuldigd!

Abdicatie

Toenmalige koningin Juliana ondertekende ‘s ochtends op 30 april 1980 de akte van abdicatie. Hierdoor was er automatisch sprake van een troonswisseling: Beatrix was koningin. Samen met haar moeder Juliana toonde zij zich voor het eerst als koningin aan het Nederlandse volk op het balkon van het Paleis op de Dam in Amsterdam.

Ⓒ ANP

Ⓒ ANP

Inhuldiging

Na het onderteken van de akte werd Beatrix tijdens een Verenigde Vergadering van de Eerste en Tweede Kamer in de Nieuwe Kerk in Amsterdam ingehuldigd als Koningin der Nederlanden.

Ⓒ ANP

Ⓒ ANP

Ⓒ ANP

Ⓒ ANP

Staatsbezoek India

Samen met haar man prins Claus ging koningin Beatrix in 1987 op haar eerste staatsbezoek naar India. Na een ontvangst bij het paleis in India legde het koninklijk paar een krans bij het mausoleum van de Indiase leider Mahatma Gandhi. Ook plantte ze een magnoliaboompje bij de plek waar Gandhi gecremeerd is. Beatrix vroeg om een gieter, omdat ze het boompje meteen wat water wilde geven.

Ⓒ ANP

Koninginnedag

Koninginnedag 1993 vond plaats in Sneek en Vlieland. Met haar roze outfit en opvallende hoed stal ze al onze harten.

Ⓒ TLG ARCHIEF

Hondstrouw

Koningin Beatrix staat erom bekend dat ze dol is op honden. Zo ging ze vaak op werkbezoek bij KNGF om te kijken hoe blindengeleidehonden worden getraind en betrok ze haar honden ook vaak bij fotosessies.

Koningin Beatrix en prins Claus met hun hond Dushi op de 73e verjaardag van prins Claus in 1999. Ⓒ TLG ARCHIEF

Friesland

In 2000 opende Beatrix in Leeuwarden de Friese reünie Simmer 2000. Er werden bij de reünie tussen de 10.000 en 20.000 Friese emigranten op hun geboortegrond terugverwacht. De koningin kreeg een trompet cadeau, die symbool stond voor het feest.