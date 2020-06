Daghoroscoop 25 juni

VANDAAG JARIG

Met Uranus de komende jaren in uw horoscoop zullen er verwikkelingen zijn in de levens van mensen die u dierbaar zijn en kunnen vriendschappen op de proef worden gesteld. Tegen de tijd dat deze planeet klaar met u is, zult u merken dat u in een ander sociaal circuit bent terechtgekomen.

RAM

Houd rekening met spanning in de privésfeer. U kunt met uw partner van mening verschillen over gezinszaken. Kinderen kunnen lastig zijn en verkeerde vrienden hebben. Bedenk, met de vakantie op komst, activiteiten om ze bezig te houden.

STIER

U kunt een mooie investering ontdekken voor deze op de vrije markt komt. Ga meteen naar de bank; u mag geen tijd verliezen. Zoek iemand die u kan helpen. Zoek ook contact met een familielid dat u lang niet hebt gesproken.

TWEELINGEN

Vriendschap en geld gaan slecht samen. Leen geen geld uit want terugbetaling zal lang op zich laten wachten. Neem geen genoegen met een afwijzing als autoriteiten geen gehoor geven; aandringen kan zinvol blijken.

KREEFT

Ga vastberaden voor datgene waarin u gelooft. Los problemen op, bescherm uw belangen en toon u zakelijk ondernemend. Naasten kunnen zich in de kou gezet voelen terwijl u zo intensief met uw eigen leven bezig bent. Besef dat.

LEEUW

Stort u op uw carrière en toon dat u creatief, ondernemend en assertief kunt zijn. U bent momenteel meer op uzelf gericht dan op naasten en zult vooral tijd alleen doorbrengen; realiseer u dat dit mogelijk is door hun steun en toewijding.

MAAGD

U wilt van alles tegelijk en kunt niet wachten om aan de slag te gaan. Een ideale dag voor studie. Begin met ochtendgymnastiek anders bent u te ongedurig om stil te zitten. Houdt u niet bezig met financiële vragen; u bent nu te ongeduldig.

WEEGSCHAAL

U bent energiek en creatief en u kunt daardoor assertief zijn in uw optreden. Dat kan resulteren in een stevig debat met teamgenoten of uw partner. Door een voorval kunt u meer inzicht krijgen in uw eigen wensen en behoeften.

SCHORPIOEN

Overweeg een studie te hervatten of een cursus te volgen waarvan u in de toekomst nut kunt hebben. Zoek uit welke uw mogelijkheden zijn en raadpleeg het internet. Een gebeurtenis kan verrassend in uw voordeel zijn.

BOOGSCHUTTER

U bent assertief genoeg om een doel te bereiken. Hoewel u goede ideeën hebt zult u de hulp en expertise nodig hebben van andere mensen om ze uit te voeren. Uit geen mening over zaken waarvan u te weinig verstand hebt.

STEENBOK

Uw gedrevenheid kan u in conflict brengen met uw geliefde of zakelijk partner. Doe meer moeite om uw werk gescheiden te houden van uw privéleven. Accepteer het leven zoals het is. Geef niet te veel geld uit.

WATERMAN

Verdedig uw ideeën en bescherm uw rechten maar ga niet op de ziel en tenen van een collega staan. U kunt veel tot stand brengen, maar kunt nu bot overkomen. Zet afspraken op papier om misverstanden te voorkomen.

VISSEN

Struikel niet over uw impulsiviteit en sla financieel de plank niet mis. Veranderingen in uw liefdeleven zijn op langer termijn gunstig al kunt u zich afvragen waarom ze nu gebeuren. Een romance op het werk is slecht voor uw reputatie.