50+ fashionista Anita Willemars: Mijn kinderen vinden mij over the top

Anita Willemars (56) is chef fashion voor Nouveau, 50+ beauty editor voor Franska.nl en 'nano-influencer' op Instagram. Anita wil vrouwen inspireren om te dragen waar ze zin in hebben.

Als nano-influencer… “Ben ik een soort rolmodel voor de vijftigplusvrouw, die zijn er maar weinig voor deze leeftijdscategorie. Ik heb niet heel veel volgers, maar krijg altijd leuke reacties van mijn achterban. Elke week show ik outfits op Instagram en stel ik mezelf de vraag: kan dit nog of niet meer? Eigenlijk kan bijna alles, zolang je je maar goed verzorgt.”

Goede verzorging… “Is een must voor vijftigplussers. Op je twintigste kom je nog weg met een snelle knot in je haar en een kloffie uit de kast, maar dat nonchalante oogt op latere leeftijd onverzorgd. Laat je haar vooral groeien tot de schouders, dat staat zoveel mooier dan zo’n kort koppie. Ik besteed steeds meer tijd aan mijn haar en make-up. Dat moet ook wel, want je ontkleurt toch een beetje met de jaren. Een makkelijke tip is body-oil. Smeer blote lichaamsdelen hier altijd mee in, zeker wanneer je toch die minirok draagt.”

Mijn stijl… “Zou ik willen omschrijven als casual chic. Mijn stijlicoon is Brigitte Macron, want zij draagt zelfs de kortste minirok stijlvol. Ik hou van experimenteren met felle kleuren en trends, maar hou het graag modisch elegant. Mijn kinderen denken daar anders over – zij vinden mij behoorlijk Hotter than My Daughter en over the top. Soms luister ik naar ze, maar ze verafschuwen de items waar ik juist zo gek op ben. Mijn leren broek van Isabel Marant laat ik voor hen echt niet in de kast liggen!”

Ik zweer bij… “Shapewear van de Hema, want: niet duur en het doet zoveel voor je figuur. Ik draag het altijd en overal, ook al vallen de mussen van het dak. Dit is ook meteen mijn beste tip aan alle vrouwen, want met shapewear én goede lingerie staat kleding zoveel mooier. Ton sur ton in laagjes maakt slanker en is ideaal bij opvliegers: je trekt gewoon steeds een laagje uit.”

Wat écht niet kan… “Is een legging onder een jurk. Dat maakt onnodig dik en haalt het vrouwelijke van een jurkje weg. Voor sommige vrouwen zijn blote benen een ding, maar voor hen heb ik goed nieuws: de zwarte panty is deze herfst terug van weggeweest!”

De trends… “Hoef je natuurlijk niet klakkeloos op te volgen; pik eruit wat voor jou werkt. Komend seizoen zit je helemaal goed wanneer je ‘lief’ met ‘stoer’ matcht, bijvoorbeeld een rozenprint op een leren broek. Met een glitterdetail en veren maak je je outfit compleet.”

Instagram: @anitawillemars