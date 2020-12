Heerlijk genieten: het VROUW-kerstmenu 2020

I’m making a list and checking it twice... En drie keer, en vier keer. En dan nog steeds komt ik er met kerst achter dat ik vergeten heb servetten te kopen. Nou zijn tegenwoordig de supermarkten open tijdens de feestdagen, maar persoonlijk doe ik graag of dat niet zo is. Ik vind het allemaal net wat echter bij de gedachte dat over de hele wereld alles dicht is omdat het Kerstmis is. Dat verstilde, rustige; vrede op aarde.

Alles is anders

Althans, zo wàs het. Maar dit jaar is alles anders. Alles is al dicht. Al weken inmiddels. Ja, we kunnen nog boodschappen doen, maar een kek kerstjurkje scoren is er niet meer bij, en of de online bestelde cadeautjes op tijd binnen zijn, valt nog te bezien.

We moeten het ons daarom maar niet al te moeilijk maken met de feestdagen dit jaar. Ook niet in de keuken. Al is het maar omdat het waarschijnlijk een horrorverhaal wordt als je een al te ingewikkelde boodschappenlijst hebt, met zwezerik en inktvisinkt. Waar háál je het vandaan in deze barre tijden?

Eenvoudig

Ik houd het traditionele VROUW-kerstmenu eenvoudig dit jaar. Geen exotisch gedoe en met gerechten die gemakkelijk te maken zijn en geschikt voor kleinere groepen. Geen kalkoen van 5 kilo, maar een perfect gegaard kippetje. En geen 12-persoons trifle, maar een chic torentje van meringue op een taartje van cranberry’s.

De komende dagen publiceren we op deze site iedere dag een gang van ons kerstmenu. Morgen (zondag) presenteren we het voorgerecht: latkes met twee soorten toppings. Maandag vertellen we hoe we de pastinaaksoep hebben gemaakt, dinsdag komt het hoofdgerecht op tafel: kip met sinaasappel, woensdag de bijgerechten: geroosterde spruitjes en hasselbacks met blauwe kaas en donderdag als zoete afsluiter de cranberrytaartjes.

De boodschappenlijst vind je hieronder. We hebben hem opgesteld per gerecht, want het kan immers zomaar zijn dat je wel de soep wil maken, maar een bloedhekel hebt aan kip, of spruitjes echt heel naar vindt.

En dan rest me verder jullie een heel fijne kerst te wensen. Met net als andere jaren: vrede op aarde. En in het bijzonder voor dit jaar als extra: een heel goede gezondheid voor iedereen.

Boodschappenlijst

Voorgerecht: latkes met twee toppings

500 g vastkokende aardappelen

2 flinke sjalotten

2 el bloem

2 eieren geklopt

Peper en zout

Olijfolie

Voor de toppings:

100 g Hollandse garnalen

1 avocado

100 g jonge schapenkaas

Eetlepel kappertjes

1 el mayonaise

1 el crème fraîche

Kneepje citroensap

Peper en zout

Pastinaaksoep

750 g pastinaak

3 stengels bleekselderij

1 tl gemberpoeder

2 uien

500 ml groentebouillon 3 tenen knoflook

100 ml slagroom

Peper en zout

Olijfolie

Voor de topping:

100 g uitgebakken spekjes en voor de vegetariërs: 100 g gehakte pecannotem

Gehakte krulpeterselie

Hoofdgerecht: kip met sinaasappel

1 scharrelkip

2 sinaasappels

100 g roomboter

Zout

Tijm

Peper en zout

Honing

Bijgerecht 1: hasselbacks met kaas

1 1/2 kilo iets kruimige aardappelen

200n g blauwe kaas

100 g panko

200 g gemengde noten (ongezouten)

50 g boter

Bijgerecht 2: geroosterde spruitjes

Kilo spruiten

200 g spek

Rozemarijn

Olijfolie

Balsamico-azijn

honing

Dessert: cranberrytaartje met meringue

500 g cranberry’s

2 steranijs

1 kaneelstokje

2 flinke el suiker

Voor de bodems

125 g koude boter

100 g suiker

250 g bloem

2 eidooiers (bewaar de eiwitten!)

2 el 5 Spices

Voor de top:

450 g suiker

6 eiwitten

Extra nodig:

Kleine vlaaivormpjes, ingevet met boter en bestoven met bloem

Roomijs

Maltezers

Eetbare goudverf (maar andere gezellige versiering is ook prima. Kersthageltjes bijvoorbeeld)

Crème bruléebrander (maar een verfafbrander werkt ook)