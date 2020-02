Daghoroscoop 21 februari

VANDAAG JARIG

Neptunus in uw teken bemoeit zich al jaren met u en zal dat dit jaar blijven doen en waarschijnlijk nog krachtiger naarmate het jaar vordert. Dat ziet er goed uit, maar het kan een uitdaging zijn om met beide benen op de grond te blijven. Zet zaken in gang maar doe het weloverwogen.

RAM

Kom direct in actie teneinde een situatie waarover u zich zorgen maakt te veranderen. Misschien moet u bepaalde mensen ter verantwoording roepen. Zeg wat u te zeggen hebt, accepteer een uitdaging en luister naar hetgeen anderen dwarszit.

STIER

Uw daden kunnen vandaag vruchten afwerpen en dat zal het vertrouwen herstellen in het vermogen uw doelen te bereiken. U kunt in aanmerking komen voor een promotie die een nieuwe leefstijl mogelijk maakt. Investering kunnen tegenvallen.

TWEELINGEN

Uw onafhankelijke gedrag kan anderen verbazen vooral als zij dachten dat u zich naar hen zou schikken. Belangen in het buitenland, zakelijk of privé, kunnen noodzakelijk maken op reis te gaan. Een plan heeft meer tijd nodig.

KREEFT

Reserveer genoeg tijd om feiten en cijfers te controleren als u aan een rapport of presentatie werkt. Wees niet te snel met het vragen van een gunst als een leidinggever u complimenteert. Lardeer een speech met humor en relativeer uw bijdrage.

LEEUW

Gebruik al uw charme om sterke en waardige medewerkers te winnen. Stel een team samen waarvan u de trotse aanvoerder wilt zijn. U kunt elke wedstrijd winnen en de beslissende klap uitdelen als u op het juiste moment toeslaat.

MAAGD

U zult gemotiveerd zijn om een professioneel doel te bereiken. Neem de teugels in handen. Als u zich genoeg inspant boekt u succes. U zult een droom kunnen realiseren door uw horizon te verbreden en uw kennis te vergroten.

WEEGSCHAAL

Het feit dat anderen in u geloven zal uw zelfvertrouwen doen toenemen. Uw creativiteit tentoonstellen vereist moed maar zorgt ook voor mooie resultaten. Een fysieke uitdaging kunt u zonder moeite aan, sportief kunt u scoren.

SCHORPIOEN

Bezorgdheid over uw financiële stabiliteit kan u beletten van het leven te genieten. Breng uw boekhouding in orde als u een eigen bedrijf hebt. Geef een financiële verplichting een nieuwe structuur die voordeliger voor u is.

BOOGSCHUTTER

Dynamiek en samenwerking zorgen voor vooruitgang, al blijven, of u dat nu leuk vindt of niet, een paar kwesties onopgelost. Zelfs als u meer uw best doet zal dat voorlopig niet helpen. Dagelijkse taken gaan u echter goed af.

STEENBOK

Probeer uw gezondheid en welzijn op te krikken met een fitness programma en een gezond dieet als u in gevecht bent met een uitdijende taille. Besteed meer tijd aan persoonlijke activiteiten dan aan gezinsverplichtingen en werk.

WATERMAN

Pak zaken op uw eigen manier aan, alles draait vandaag om drive en initiatief. Doe het zelf als u iets tot in de puntjes geregeld wilt hebben. U zult het meest tevreden zijn als u onafhankelijk kunt handelen en u niet laat binden.

VISSEN

Houdt u aan strikte grenzen om binnen een samenwerkingsverband het risico van frictie zoveel mogelijk te beperken. Het is ook belangrijk om open en eerlijk te communiceren. Houd problemen niet voor uzelf; ze komen later toch aan het licht.