Kitty (55): ’Dáárom stem ik op ... NLBeter’

„De belangrijkste reden dat ik op NLBeter stem, is omdat ik het heel erg eens ben met hun standpunten wat betreft de gezondheidszorg. Deze partij focust op de verbetering van de leefstijl en preventie om de ziektelast te verminderen. Daar sta ik volledig achter. Door te focussen op preventie kan je een heleboel ellende voorkomen: kosten én medisch leed.

Gezondheidszorg

Omdat ik nu weet dat mensen met overgewicht meer risico lopen met corona, vind ik preventie des te belangrijker. Ik wil mensen met overgewicht niet over één kam scheren, maar vind wel dat het creëren van bewustwording over een gezonde levensstijl belangrijk is.

In het programma van NLBeter staat ook dat er meer aandacht moet komen voor de patiënt zelf. Ik heb borstkanker gehad en heb daarom aan den lijve ondervonden hoe belangrijk het persoonlijk contact is. Ik vind het heel erg belangrijk dat er genoeg tijd wordt genomen voor de patiënt door artsen en verpleegkundigen.

Veiligheid

Daarnaast vind ik ook thema’s als onderwijs en veiligheid belangrijk. Volgens NLBeter is gezondheid onlosmakelijk verbonden met je woonomgeving. Dat vind ik ook. Als je niet in een fijne leefomgeving woont, zul je je ook minder goed voelen. Ook hier focust de partij op preventie en staat er bijvoorbeeld in hun programma dat ze politieagenten beter hun werk willen laten doen door de bureaucratie en het papierwerk te verminderen, zodat ze meer tijd hebben om te surveilleren in de woonwijken.

In 2017 stemde ik volgens mij op D66, maar ik weet het niet eens zeker meer. Ik was altijd een beetje een zwevende stemmer. Nu heb ik echt het gevoel dat ik op een partij stem die volledig aansluit op mijn normen en waarden. Ik ga stemmen op cardiologe Janneke Wittekoek, want haar volg ik al jaren. Ze is zo enthousiast en ze is voor mij echt een soort voorbeeld. Ik zie NLBeter echt als een frisse wind. Ik ben niet bang dat mijn stem verloren gaat omdat ik op een kleine partij stem, want als we het niet proberen, komt er nooit verandering!”