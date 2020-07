’Krijg maar veel mooie baby’s, Gaby’

Lieve Gaby,

Nou meid, daar stond je dan. In je soort van bruidsjurk op een Zuid-Afrikaans grasveld. ’Ken’ bleek de man van je dromen. Waarom verraste me dat eigenlijk? Gedurende de hele serie waren het toch telkens de ietwat dommige krachten die jouw hartje sneller deden kloppen. Al hield je nog vrij lang de zakenman en de marketeer/dj in de race. Ik denk dat het de kijker wel duidelijk was dat daar waarschijnlijk een producent de hand in had.

Ken je de serie UnREAL? Aanrader, staat ook op Videoland. Draait ook om Bachelors en Bachelorettes en kandidaten die zich voor de camera verdringen om hun aandacht. Hoofdpersoon is uitvoerend producent Rachel die de deelnemers alle kanten op manipuleert om smeuïge televisie te maken. Smullen, maar mij maak je dus niks meer wijs. Jij stond daar niet alleen op dat grasveldje. Er stonden camera’s omheen en mannen en vrouwen die „cut” riepen. En: „Deze scėne moet opnieuw. Gaby, kun je er iets meer emotie in leggen? Misschien een traantje eruit persen?”

Zoen

Ieder intiem moment - van die eerste zoen met ’Ken’ op de boot, tot de alles onthullende picknick met Jethro, het knusse etentje met Niek die het net niet werd (terwijl hij ontroerend schattige flaporen heeft) en de ongemakkelijke situatie met die gezellige Amsterdammer die vertelde dat hij geen enkele moeite had met jouw carrièrekeuzes ’want ik heb ook ooit een escort gedate’ - was gescript en werd vastgelegd door een leger aan mensen die buiten beeld aanwijzingen gaven.

Dat zijn wel zaken die je in je achterhoofd moet houden het moment waarop je een traantje wil wegpinken als jij die arme Niek de laan uitstuurt, of als je ziet hoe Jethro’s ogen volstromen omdat hij niet de liefde van jouw leven blijkt te zijn. This is tievie men.

Castingbureau’s

En het grootste deel van de mannen was afkomstig van castingbureau’s, zo is inmiddels gebleken. Oplettende kijkers herkenden jouw aanbidders van onderbroekenreclames, wasmiddelenfilmpjes en zelfs van eerdere datingshows. Die kerels kunnen echt wel een potje acteren.

Jouw ’Ken’ is overigens niet eerder ergens op tv opgedoken, bij mijn weten. Dus dat moet ik je nageven. Hij lijkt wat dat betreft in ieder geval oprecht voor jou te gaan en niet voor de roem, zoals die spijkerbroekenkoning die, volgens de geruchten, al een vriendin heeft. Men zegt dat jij nog steeds gelukkig bent met je keuze. Dat Joey - zoals ’Ken’ werkelijk heet - echt de liefde van je leven is.

Kind, ik hoop zo voor je dat het waar is. Goed, hij heeft vermoedelijk niet het buskruit uitgevonden. Althans, ik heb hem geen echt hele slimme dingen horen zeggen, maar dat kan natuurlijk ook komen omdat hij sowieso weinig zei. En dat geeft niet. Niet iedereen vindt het belangrijk een goed gesprek te kunnen voeren met zijn/haar partner. En misschien is hij wel een God tussen de lakens.

Stoeipakje

Ik realiseerde me ook eigenlijk pas toen je de slimme Boy en de dolkomische Kasper naar huis stuurde dat je zelf misschien ook geen cryptogram-oplosser bent. Ik bedoel, je verdient je inkomen met de afwas doen in een roze string en pizza snijden in een kanten stoeipakje. Daar is verder niks mis mee, maar om nou te zeggen dat je intellectueel hoogwaardig werk verricht…

Ach, smaken verschillen natuurlijk. Dat was me al duidelijk toen jouw voorkeur in de eerste afleveringen steeds maar weer uitging naar die Jordy met de getoupeerde blonde kuif en de net te strakke broekjes. Ik bedoel, thuis kregen we een enorme ’Herken de homo in Mexico’-vibe van die jongen, maar jij bleef hem maar rozen geven.

Homo

Ken je dat van oorsprong Amerikaanse programma trouwens? Het werd in 2005 in Nederland uitgezonden en was ook een soort De Bachelorette, maar dan met meer kleren aan. Ze zat in Mexico met een heleboel leuke kerels, waarvan er een aantal op háár viel en een aantal op elkáár. En zij moest dan zien te eindigen met een hetero in plaats van met een homo. Ik vermoed dat het concept nu niet meer door de ballotagecommissie zou komen.

Afijn, het waren smakelijke tv-weken. De moeder in mij hoopt echt dat Joey en jij nog lang en gelukkig leven en heel veel mooie Tutti- en Skipperbaby’s krijgen, als de jongen qua leeftijd daar aan toe is. Want hij is natuurlijk nog wel een kuikentje hè. Hoeveel schelen jullie nou precies? Negen jaar? ’Nou ja, daar voel je verder niks van’, zou m’n oma zeggen. En dat Boy en Jethro ook een leuk meisje vinden en Kasper iemand die hem net zo aan het lachen kan maken als hij haar. En dan tot slot nog één ding: doe af en toe een vestje aan. Dadelijk vat je nog kou.